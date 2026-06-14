〈「死んでも別れたくない！」猛反対のなか、梅宮辰夫が親子の縁を切ってまでクラウディアと結婚を決意した瞬間〉から続く

モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。

【激レア写真】 孫を抱くクラウディアさんとビールを片手にカメラ目線の若かりし頃の辰夫さんの姿を見る

梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、母・クラウディアさんとのエピソードを抜粋してお届けする。



2010年当時の（左から）母・クラウディア、父・辰夫、娘・アンナ

◆◆◆

「所帯じみた女にしたくない」

「顔ぐらい見せに来なさいよ」

孫ができると、おじいちゃん、おばあちゃんの態度も変わった。時には孫に会いたいあまり、おばあちゃんが、なんの予告もなしにアパートを訪ねてきたから、ママも苦労したらしい。

おばあちゃんは、部屋のあちこちをチェックする。

冷蔵庫の中身が整理されているか、野菜クズが落ちていないか。

「俺も女が冷蔵庫をきれいにしているかどうかは気になるな。やっぱり俺とおふくろは似てるんだよ（笑）」

パパは笑いながら、私によくこの話をした。

几帳面でキレイ好きだったパパのことだ、どうせ「何もしなくていいから。笑ってくれさえすればいいから」なんて言って、ママの代わりに掃除していたはずだと私はにらんでいる。

パパはいつまでも銀座のクラブで出会ったころの美しいママでいてほしかったんだろう。ママに煩わしいことは一切やらせず、家事、育児、料理、すべてパパがやっていた。

中学・高校の6年間、毎日お弁当を作ってくれたのはパパだ。牛ヒレ肉のステーキ、卵焼き、焼きたらこ、紅ショウガ、ご飯の上には海苔、やや渋めの大人びたメニューは6年間、いつも同じだったけど、美味しかった。

私が高校に上がると、

「おまえは出来が悪いから、俺はPTAに入ることにした」

と突然宣言したことも。それからは高校の行事にも積極的に参加するようになった。

文化祭では牛ヒレ肉が入った「辰ちゃんカレー」を一杯500円で振る舞う。これが友だちからも大好評で、3年連続でお店を出すほどの名物と化していた。

「ママを所帯じみた女にしたくない」

「ママを苦労させないから、家の中がパッと明るくなるんだ」

これがパパの口癖だった。

ママもそんなパパに甘えて、すべてを任せきりだった。いやいや、甘やかしすぎでしょ。内心そう思っていたけど、それが梅宮家における夫婦の「愛の形」なわけだから、私がとやかく言うことじゃないと、一応わきまえていたつもりだ。

極度のストレスで膠原病に!?

パパが高齢になり、度々がんを発症すると、さすがに体力も落ちてくる。昔のようにママ代わりはできない。それどころか梅宮家の大黒柱としてもままならず、私が一家を支えなければいけない場面が増えた。

2018年はとくにキツかった。

パパが前立腺がんに罹り、ママが膠原病と診断されたのだ。

服用するステロイドの副作用で、そのころのママは顔がパンパンに腫れるムーンフェイス状態。体も太りやすくなった。一方、骨はスカスカで骨折しやすくなる。2019年1月に、ママは転んでもいないのに股関節を骨折して入院を余儀なくされた。

実はあとでわかったことだけど、ママは本当は膠原病じゃなかった。ひどい話で、要は誤診だったのだ。

効きもしないステロイドを飲み続けて、意味もなく副作用に苦しんでいたことになる。じゃあ、ママが訴えていた体のダルさや、節々の痛み、腰のこわばり、発熱は一体、なんだったの？

たぶん、極度のストレスだったんだろう。

この年は、松濤のマンションを売っぱらって、パパの長年の夢だった真鶴にある海沿いの別荘に移り住んでいる。

パパと違って、ママは真鶴での暮らしが心底嫌そうだった。

東京にいれば、仲良しのマダムたちと食事や買い物に出かけることもできたけど、真鶴にそんな友だちは一人もいない。お店に行くのにもいちいち車を使わなきゃいけないからそれが面倒で、家にいる時間が増える。見るからに孤独そうだった。

それにママは海にまったく興味がないのだ。

ママがみるみる落ち込んでいくのがわかって、少しでも気を紛らわせようと、私が韓国旅行に連れ出したこともあった。でも、あまり効果はなかった。

そして、このころから、腎臓病になったパパの人工透析も始まる。

前にも書いたけど、パパは透析ですっかり人が変わってしまった。

愚痴っぽくなり、時々様子を見に来た私に対して、「何しに来た。帰れ！」「おまえ、ムカつくよ」などと怒鳴り散らす。

その言葉に腹を立てて、家を飛び出ようとすると、ママは慌てて私の腕をつかんでこう言うのだ。

「行かないで……」

あのときのママの悲しそうな顔を見て胸が痛んだ。

ママのことを心から愛して、大切にしていたパパなのに。こんなにつらい想いをさせるなんて……。もう梅宮家はバラバラだ。泣きたくなった。

今思えば、パパはふたりだけのときに、ママにもつらく当たっていたはず。声を荒げて理不尽な怒りをぶつける。でも、家以外、真鶴にはママの逃げ場がない。それが相当なストレスとなって、体のあちこちに膠原病のような症状が出たんだと思う。

あのころは、ママも私も疲れ切っていた。

ママに再婚してほしいけど

パパが亡くなってから、ママを真鶴にひとり住まわせておくわけにもいかず、東京で一緒に暮らすことにした。

これまで梅宮家の問題はパパがすべて解決してきた。ママはすべてパパ任せ。だから、私の目からは、ママは困難にぶつかったことがないように見えた。

パパに代わって私が梅宮家の中心になると、より一層そう感じる。

パパの死から3年がたち、私が真鶴の家を売却しようと駆け回っていたときに、ママは大動脈解離を発症し、ICU（集中治療室）に4日間入院した。当然、ママも老いていくのだと痛感して、余計に私が面倒を見なくちゃいけないと思うようになった。

しがらみなのか、それともDNAがそうさせるのか。母親らしいことをしてもらった記憶はないけど、でもママは私の親には違いない。そう自分に言い聞かせた。

だから、私ががんになった今、ママは不安で仕方がないはずだ。私が死んでしまえば、下手すると生きていけないかもしれないから。

「結局は、自分の心配でしょ。今、私がいなくなったら大変だもんね」

抗がん剤の治療中、脚をマッサージしてもらいながら、私がママに言ったのは、そんな気持ちだったからだ。怒りと憐み、そして、最後は私が面倒を見なきゃ、という母への責任感みたいなものが、ないまぜになったんだと思う。

ママも図星だったはず。だけど「そんなことないわよ」と取り合おうとしなかった。

正直、ママには再婚してほしい。

そうすればママも幸せだし、何より私も楽になる。

こう言っちゃなんだけど、ママは男に頼らないと生きていけない人。家の電球一つ替えるときでも「やっぱり男の人がいた方がいいのよね」なんて言い出す。それを聞くと「それくらい自分でやろうよ」と思ってしまう。このへんが私と大きく違う。

私は男に頼りたくないと思って生きてきた。だからこそ結婚にも向いてないことは自覚してるし、離婚だって経験した。

「ねえ、ママ、マッチングアプリでもやったら？」

「やってみようかしら」

そんな会話をしたこともある。

でも、たぶん無理だろうな。ママは別に男好きじゃないし、相手が誰でもいいわけじゃない。

というか、やっぱり、パパを超える男はいないのだ。

写真＝平松市聖／文藝春秋

◆

梅宮さんの著書『フルコース』では、母・クラウディアさんと父・辰夫さんの衝撃の馴れ初めや、娘・百々果さんとのローションを掛け合うほどの大喧嘩、10日で再婚した夫との関係など、赤裸々に書かれています。

（平田 裕介）