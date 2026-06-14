ブラジル代表の指揮官カルロ・アンチェロッティはW杯の初戦、モロッコ代表との試合を振り返った。



ブラジルの初戦はグループステージ最大の敵となるモロッコとの試合だったが、序盤からペースを握られる展開となった。モロッコのハイプレスをかわせず、劣勢の時間が続くと、21分に中央を突破され、失点。



ブラジルは32分、ヴィニシウスの個人技で同点に追いつき、試合はこのまま1-1のドローに終わったが、内容的にはモロッコに力の差を見せつけられた初戦に。英『Daily Mail』は「これは、2002年以来となるワールドカップ優勝を現実的に目指せるチームの開幕戦としては、到底満足できるものではなかった」と厳しい視線を送っている。





カゼミロやルーカス・パケタ、イゴール・チアゴなど本来の出来とは程遠いパフォーマンスを見せた選手も多かった中、ブラジル代表指揮官は試合後に、チームに緊張感があったことを認めた。「特に前半は厳しい試合だったと思う。チーム全体が少し緊張していたのかもしれない。落ち着きがなかった。後半は良くなったが、それでも厳しい試合だった。だが、きっと我々はもっと良くなるだろう」緊張のせいもあってパフォーマンスが振るわなかったというアンチェロッティ。ただ、その中で難敵モロッコから勝ち点1をとれたことはポジティブな要素と言えるかもしれない。内容面では不安の残る初戦となったが、ブラジルはここから調子を上げていけるか。次戦は日本時間20日、初戦でスコットランドに負けたハイチとの試合となる。