元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。“後輩”グループの正式名称を知らないことが発覚する場面があった。

番組終盤、リスナーから元V6で、20th Century（トニセン）のメンバー・井ノ原快彦が松岡のYouTubeでゲスト出演した回の感想が寄せられ、トニセンの「Precious Love」がリクエストされた。

松岡は「トニセンの曲ですね。トニセンは6月5日、福岡からスタートして、7月21日大阪でラスト。大宮ソニックシティ公演はちなみに7月の13、14、月曜日・火曜日になっておりますんで、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います」とトニセンのツアーを紹介。「東京もあるよね、知ってるんだからトニセンのことは」と胸を張った。

続けて、リクエストの「Precious Love」をコールする時に、「あ、トニセンって何？20th Centuryって言うの？」とポツリ。「トニセンじゃねえんだ。あ、知らなかった」とトニセンが省略ではなく、正式名称だと思い込んでいたことが発覚。

「じゃあ、もういいや。トニセンで『Precious Love』」と紹介。楽曲が流れた後も「もういいのよ、この辺は。知り合いだから」で開き直った。

20th CenturyはV6の年長組のユニットで、21年のV6解散後も活動を継続。メンバーの井ノ原は松岡とは同期で、坂本昌行、長野博も先輩にあたるが、デビューはTOKIOよりも遅く、デビューという意味では“後輩”グループとなる。