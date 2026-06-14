オーストラリアが2発で白星発進！　24年ぶりW杯出場のトルコは猛攻実らず

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　FIFAワールドカップ2026・グループD第1節が13日に行われ、オーストラリア代表とトルコ代表が対戦した。

　6大会連続、通算7大会目のW杯出場となるオーストラリア代表と、24年ぶり、通算3大会目となるトルコ代表の一戦は、27分にロングボールから抜け出したネストリ・イランクンダが右足で流し込んで、オーストラリア代表が先制に成功した。

　その後はトルコ代表がボールを保持して押し込む展開で試合は進んだものの、75分にペナルティエリアの外から左足を振り抜いたコナー・メトカーフのシュートが決まり、オーストラリア代表がリードを2点に広げた。

　このまま試合は終了。オーストラリア代表が白星スタートを飾った。なお、グループD第1節のもう1試合は12日に開催され、アメリカ代表がパラグアイ代表を4−1で下している。次節、オーストラリア代表は19日にアメリカ代表と、トルコ代表は20日にパラグアイ代表と対戦する。

【スコア】
オーストラリア代表　2−0　トルコ代表

【得点者】
1−0　27分　ネストリ・イランクンダ（オーストラリア代表）
2−0　75分　コナー・メトカーフ（オーストラリア代表）


【動画】オーストラリア代表がトルコ代表に完封勝利！