オーストラリアが2発で白星発進！ 24年ぶりW杯出場のトルコは猛攻実らず
FIFAワールドカップ2026・グループD第1節が13日に行われ、オーストラリア代表とトルコ代表が対戦した。
6大会連続、通算7大会目のW杯出場となるオーストラリア代表と、24年ぶり、通算3大会目となるトルコ代表の一戦は、27分にロングボールから抜け出したネストリ・イランクンダが右足で流し込んで、オーストラリア代表が先制に成功した。
その後はトルコ代表がボールを保持して押し込む展開で試合は進んだものの、75分にペナルティエリアの外から左足を振り抜いたコナー・メトカーフのシュートが決まり、オーストラリア代表がリードを2点に広げた。
このまま試合は終了。オーストラリア代表が白星スタートを飾った。なお、グループD第1節のもう1試合は12日に開催され、アメリカ代表がパラグアイ代表を4−1で下している。次節、オーストラリア代表は19日にアメリカ代表と、トルコ代表は20日にパラグアイ代表と対戦する。
【スコア】
オーストラリア代表 2−0 トルコ代表
【得点者】
1−0 27分 ネストリ・イランクンダ（オーストラリア代表）
2−0 75分 コナー・メトカーフ（オーストラリア代表）
6大会連続、通算7大会目のW杯出場となるオーストラリア代表と、24年ぶり、通算3大会目となるトルコ代表の一戦は、27分にロングボールから抜け出したネストリ・イランクンダが右足で流し込んで、オーストラリア代表が先制に成功した。
その後はトルコ代表がボールを保持して押し込む展開で試合は進んだものの、75分にペナルティエリアの外から左足を振り抜いたコナー・メトカーフのシュートが決まり、オーストラリア代表がリードを2点に広げた。
【スコア】
オーストラリア代表 2−0 トルコ代表
【得点者】
1−0 27分 ネストリ・イランクンダ（オーストラリア代表）
2−0 75分 コナー・メトカーフ（オーストラリア代表）
【動画】オーストラリア代表がトルコ代表に完封勝利！
カウンター１発で仕留める！⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
味方のロングボールをイランクンダが
トラップで相手を交わしゴールへ流し込む！
🏆 #FIFAワールドカップ グループD
🆚オーストラリア×トルコ
📱DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/2miPzCq2jC
左足から放たれる鋭い一撃！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
スペースでボールを受けたメットカルフ🇦🇺が
左足で振り抜いたシュートは
ゴール右隅へ突き刺さる！
🏆 #FIFAワールドカップ グループD
🆚オーストラリア×トルコ
📱DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/iiVUbkxxJX