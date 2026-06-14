辻希美「今夜のじじとユメ」父親＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの2ショット公開「尊い距離感」「孫が可愛くてたまらないの伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの辻希美が6月14日、自身のInstagramのストーリーズを更新。父と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの2ショットを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「優しい空気に包まれてる」実父の膝に登る0歳次女
辻は「今夜のじじとユメ」とつづり、室内で撮影した父と夢空ちゃんの写真を投稿。床に座った父が、足の上でうつ伏せになる夢空ちゃんを優しく見つめる姿が収められており、微笑ましいショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「尊い距離感」「愛情溢れてる」「孫が可愛くてたまらないの伝わる」「優しい空気に包まれてる」「癒しでしかない」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「優しい空気に包まれてる」実父の膝に登る0歳次女
◆辻希美、父と夢空ちゃんの2ショット披露
辻は「今夜のじじとユメ」とつづり、室内で撮影した父と夢空ちゃんの写真を投稿。床に座った父が、足の上でうつ伏せになる夢空ちゃんを優しく見つめる姿が収められており、微笑ましいショットとなっている。
◆辻希美の投稿に「尊い距離感」の声
この投稿に、ファンからは「尊い距離感」「愛情溢れてる」「孫が可愛くてたまらないの伝わる」「優しい空気に包まれてる」「癒しでしかない」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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