元乃木坂46メンバー、ウルフカットで雰囲気ガラリ「クールなオーラがかっこいい」「カッコよすぎ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/06/14】元乃木坂46の渡辺みり愛が6月12日までに自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】26歳元乃木坂46「大人びてて素敵」雰囲気ガラリの新ヘア
渡辺は、エレベーター内で撮影した自撮りショットなど複数枚を投稿。鎖骨の辺りまでのブロンド髪にレイヤーを入れ、流行りのウルフカットにした新しいヘアスタイルを公開した。柔らかい印象から一転、クールで大人びた印象のヘアとなっている。
この投稿に「カッコよすぎ」「前のも良かったけどこっちも好き」「クールなオーラがかっこいい」「ウルフカット似合いますね」「印象変わる」「大人びてて素敵」「この髪型真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元乃木坂46「大人びてて素敵」雰囲気ガラリの新ヘア
◆渡辺みり愛、ウルフカットヘアでイメージガラリ
渡辺は、エレベーター内で撮影した自撮りショットなど複数枚を投稿。鎖骨の辺りまでのブロンド髪にレイヤーを入れ、流行りのウルフカットにした新しいヘアスタイルを公開した。柔らかい印象から一転、クールで大人びた印象のヘアとなっている。
◆渡辺みり愛の投稿に反響
この投稿に「カッコよすぎ」「前のも良かったけどこっちも好き」「クールなオーラがかっこいい」「ウルフカット似合いますね」「印象変わる」「大人びてて素敵」「この髪型真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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