藤田ニコル、電話で出産後初のラジオ出演「衝撃的だった」夫・稲葉友との出産時の秘話＆産後にやめたことを告白
【モデルプレス＝2026/06/14】モデルの藤田ニコルが、13日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜よる9時〜）に出演。出産後初めて電話越しでラジオに出演し、近況を明かした。
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この日は藤田が産休中のため、お笑いコンビ・タイムマシーン3号が出演し、電話越しで藤田と会話を繰り広げた。藤田は「ねむ〜い。2時、5時、9時…そんな毎日です」とまとまった睡眠がなかなか取れないことを明かしながらも「でも、慣れてきて。お宮参りも終わったし、お出掛けも高島屋に内祝い買いに行ったり、一緒にお出かけしてみているよ」と報告。また、自身の子供について「可愛い。（赤ちゃんは）みんな可愛いけど、可愛すぎるかもしれない。思ったより可愛いし、仕事にもちろん戻るんだけど、仕事に戻りたくない気持ちも分かってきた」と溺愛ぶりをぶっちゃけ。そして「今月ラジオに行こうかなと思っている。意外と今だったら、寝てくれているから。ミルクの時間をかみ合わせれば行けるんじゃないかな、お散歩がてらにラジオ行くくらいの感じで」とラジオ復帰が近いことも伝えていた。
出産時の様子を聞かれると「前日に入院して色々処置して、その処置の刺激で陣痛が来ちゃって。それで朝まで耐えるという。担当の先生に取り上げてほしかったから、負けず嫌いだから、無痛入れるまでちょっと我慢しちゃって、朝まで耐えて、朝に先生来てから麻酔入れて、そこからはすぐかな」と回想。初めて自分の子供と対面した瞬間は「いや、ビビるよね。自分の体の中で、ちっちゃな爪とか全部、人間が出来上がっていたことにもびっくりだし、お腹に向けて喋ってはいたが、本当にいたんだみたいな。この10カ月間の記憶がフラッシュバックするみたいな感じ。出てきた時には。尊い」と実感を込めた。また、夫で俳優・稲葉友については「初めて（赤ちゃん）見た時、お互い泣いていた。あと、頑張らなきゃ、みたいな気持ちに…衝撃的だった」と語った。
他にも出産後はエゴサをやめたことも告白。「携帯を開いても、途中で終わっちゃう」と話し「（それよりも）子供を見ていたい。いい効果かもしれない」と明かしていた。
藤田は、稲葉と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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◆産休中の藤田ニコル「仕事に戻りたくない気持ちも分かってきた」
この日は藤田が産休中のため、お笑いコンビ・タイムマシーン3号が出演し、電話越しで藤田と会話を繰り広げた。藤田は「ねむ〜い。2時、5時、9時…そんな毎日です」とまとまった睡眠がなかなか取れないことを明かしながらも「でも、慣れてきて。お宮参りも終わったし、お出掛けも高島屋に内祝い買いに行ったり、一緒にお出かけしてみているよ」と報告。また、自身の子供について「可愛い。（赤ちゃんは）みんな可愛いけど、可愛すぎるかもしれない。思ったより可愛いし、仕事にもちろん戻るんだけど、仕事に戻りたくない気持ちも分かってきた」と溺愛ぶりをぶっちゃけ。そして「今月ラジオに行こうかなと思っている。意外と今だったら、寝てくれているから。ミルクの時間をかみ合わせれば行けるんじゃないかな、お散歩がてらにラジオ行くくらいの感じで」とラジオ復帰が近いことも伝えていた。
◆藤田ニコル「本当にいたんだ」子供と初めて対面した瞬間を明かす
出産時の様子を聞かれると「前日に入院して色々処置して、その処置の刺激で陣痛が来ちゃって。それで朝まで耐えるという。担当の先生に取り上げてほしかったから、負けず嫌いだから、無痛入れるまでちょっと我慢しちゃって、朝まで耐えて、朝に先生来てから麻酔入れて、そこからはすぐかな」と回想。初めて自分の子供と対面した瞬間は「いや、ビビるよね。自分の体の中で、ちっちゃな爪とか全部、人間が出来上がっていたことにもびっくりだし、お腹に向けて喋ってはいたが、本当にいたんだみたいな。この10カ月間の記憶がフラッシュバックするみたいな感じ。出てきた時には。尊い」と実感を込めた。また、夫で俳優・稲葉友については「初めて（赤ちゃん）見た時、お互い泣いていた。あと、頑張らなきゃ、みたいな気持ちに…衝撃的だった」と語った。
他にも出産後はエゴサをやめたことも告白。「携帯を開いても、途中で終わっちゃう」と話し「（それよりも）子供を見ていたい。いい効果かもしれない」と明かしていた。
藤田は、稲葉と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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