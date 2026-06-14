ホテルニューオータニ（東京）のかき氷が話題！鳥取すいかを味わう夏限定スイーツ

暑さと湿気が気になる季節にぴったりのご褒美スイーツが、ホテルニューオータニ（東京）の日本料理「KATO’S DINING & BAR」に登場しました。2026年7月下旬まで楽しめる『新江戸かき氷～鳥取すいか～』は、希少な鳥取県産すいかと日光天然氷を組み合わせた贅沢な一品。素材の魅力を存分に引き出したホテルならではの上質な味わいは、この夏ぜひ体験したい注目スイーツです♪

希少な鳥取すいかを堪能する新作かき氷

2026年6月8日より販売がスタートした『新江戸かき氷～鳥取すいか～』は、日本の夏を代表する果実・すいかの魅力を存分に楽しめる期間限定メニューです。

ふんわり削られた天然氷の上には、エルダーフラワーシロップでマリネした大ぶりのすいかと、みずみずしいフレッシュなすいかをたっぷりトッピング。

さらにバジルをアクセントとして加えることで、甘さだけでなく爽やかな後味も楽しめる仕上がりになっています。

仕上げにはすいか葛ソースをかけ、最後のひと口まで濃厚なすいかの風味を堪能できます。

使用するすいかは月替わりで変更。6月は希少品種「とまり美人」、7月は100年以上の栽培歴史を持つ「大栄すいか」を使用予定です。それぞれ異なる甘みや食感を味わえるのも魅力です。

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日光天然氷が生み出すふわふわ食感

新江戸かき氷のおいしさを支えているのが、伝統製法で作られる「日光天然氷」です。

山あいの氷池に湧水を引き込み、自然の寒さだけでゆっくり凍らせた天然氷は、不純物が少なく透明度が高いのが特徴。職人の手によって丁寧に保存された氷は、削ると綿菓子のようなふわふわ食感を生み出します。

口に入れた瞬間にすっと溶けるやさしい口どけで、一般的なかき氷のような強い冷たさを感じにくく、最後まで心地よく味わえるのが魅力です。

暑い日でも軽やかに楽しめるため、食後のデザートや午後のティータイムにもぴったりです。

定番フレーバーも見逃せない

新作のすいか以外にも、人気の定番フレーバーが用意されています。

『新江戸かき氷～抹茶～』は2,800円（税込）。あんこジュレと小粒大福を忍ばせた和テイストの一品で、香り高い抹茶葛ソースとほろ苦い抹茶パウダーが上品な味わいを演出します。

『新江戸かき氷～マンゴー～』も2,800円（税込）。濃厚なマンゴー果肉とマンゴージュレを贅沢に使用しながら、黒蜜ジュレをアクセントに加えた和とトロピカルの融合が楽しめます。

販売期間：2026年7月下旬まで

販売店舗：日本料理「KATO’S DINING & BAR」

※抹茶・マンゴーは2026年9月下旬まで販売予定

※気候によって予告なく販売終了となる場合があります。

※別途サービス料加算

この夏だけの贅沢な涼を楽しんで

鳥取県産すいかの豊かな甘みと、日光天然氷ならではのふわふわ食感が織りなす『新江戸かき氷～鳥取すいか～』。

見た目の華やかさはもちろん、素材へのこだわりや味の変化まで楽しめるホテルクオリティの一杯です。

暑さが本格化するこれからの季節、自分へのご褒美やお出かけのひと休みに、涼やかな夏の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか♡