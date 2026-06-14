女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 Jun」を行った。

AEWの「Forbidden Door（FD）」（28日、カリフォルニア州サンノゼ）でAEW女子世界王者のテクラに挑戦することが決定したスターライト・キッドはリングで改めてテクラ撃破を誓った。

第2試合でまい島エマ（まいはにんべんに舞）、星来芽依と組んで6人タッグで登場したSキッドは「テクラの持つAEWの最高峰のベルトに立候補させてもらいました。スターダムのロゴにつばを吐いたりとか、あの行動を見てスターダムの選手はどう思ったのでしょうか。私は怒りがわき上がってきましたよ。私が大好きで生まれ育ったスターダムをばかにされ、なめられ、所属としてありえない行動だ。テクラはもともとスターダムでしょ。今はAEWの最高峰の王者かもしれないけど、リスペクトがない。王者としてどうなのかなと思った。でもスターダムのときはテクラとバチバチとやってきた1人なのでこのままばかにされる続けるわけにはいかない。私が6・28FDでスターダムと日本を代表してベルトを奪いに行ってきたい。Sキッドが世界で羽ばたく瞬間を見てください。AEWの最高峰のベルトを持って帰ってきます。テクラ許さないから」と並々ならぬ決意を見せていた。