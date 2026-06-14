Ｗ杯でアジア勢が好調！ 欧州勢に“２勝１分け”の負けなし。日本が流れを止めるわけにはいかない。初戦でオランダと激突
現地６月11日に幕を開けた北中米ワールドカップ。大会３日目を終え、アジア勢が好調だ。
先陣を切ったのはグループＡの韓国。11日にチェコを相手に先制を許すも、ファン・インボム、オ・ヒョンギュの得点で２−１の逆転勝利を収めた。
13日にグループＢのカタールはスイスと１−１のドロー。０−１で迎えた90＋４分、相手のオウンゴールで追いつき、貴重な勝点１を掴んだ。
同日にグループＤのオーストラリアはトルコと対戦。ネストリー・イランクンダ、コナー・メトカーフがネットを揺らし、２−０で快勝した。
３か国がいずれも欧州勢を相手に上々の戦いぶりを披露した。それだけに、日本も負けていられない。
奇しくもヨーロッパの国が相手だ。森保ジャパンは14日にオランダと初戦を迎える。是が非でも勝利を掴み、アジア勢の躍進の流れをつなげたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
先陣を切ったのはグループＡの韓国。11日にチェコを相手に先制を許すも、ファン・インボム、オ・ヒョンギュの得点で２−１の逆転勝利を収めた。
13日にグループＢのカタールはスイスと１−１のドロー。０−１で迎えた90＋４分、相手のオウンゴールで追いつき、貴重な勝点１を掴んだ。
同日にグループＤのオーストラリアはトルコと対戦。ネストリー・イランクンダ、コナー・メトカーフがネットを揺らし、２−０で快勝した。
３か国がいずれも欧州勢を相手に上々の戦いぶりを披露した。それだけに、日本も負けていられない。
奇しくもヨーロッパの国が相手だ。森保ジャパンは14日にオランダと初戦を迎える。是が非でも勝利を掴み、アジア勢の躍進の流れをつなげたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！