Ｗ杯でアジア勢が好調！ 欧州勢に“２勝１分け”の負けなし。日本が流れを止めるわけにはいかない。初戦でオランダと激突

Ｗ杯でアジア勢が好調！ 欧州勢に“２勝１分け”の負けなし。日本が流れを止めるわけにはいかない。初戦でオランダと激突