初戦でオランダと相まみえる森保ジャパン。是が非でも勝勝点３を手にしたい。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　現地６月11日に幕を開けた北中米ワールドカップ。大会３日目を終え、アジア勢が好調だ。

　先陣を切ったのはグループＡの韓国。11日にチェコを相手に先制を許すも、ファン・インボム、オ・ヒョンギュの得点で２−１の逆転勝利を収めた。

　13日にグループＢのカタールはスイスと１−１のドロー。０−１で迎えた90＋４分、相手のオウンゴールで追いつき、貴重な勝点１を掴んだ。

　同日にグループＤのオーストラリアはトルコと対戦。ネストリー・イランクンダ、コナー・メトカーフがネットを揺らし、２−０で快勝した。
 
　３か国がいずれも欧州勢を相手に上々の戦いぶりを披露した。それだけに、日本も負けていられない。

　奇しくもヨーロッパの国が相手だ。森保ジャパンは14日にオランダと初戦を迎える。是が非でも勝利を掴み、アジア勢の躍進の流れをつなげたい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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