「世界を魅了した」52年ぶりＷ杯出場のハイチ、格上相手に“健闘”で母国ファンは満足「拍手を送りたい」「本当に誇りに思う」
52年ぶりのワールドカップで文字通り、健闘した。
現地６月13日、北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、FIFAランキング83位のハイチ代表は、同42位のスコットランド代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦。０−１で競り負けた。
29分に失点し、最後まで１点が遠かった。ただ、後半には幾度となく相手ゴールに迫るなど、逞しく戦い抜いたのは間違いない。
格上相手に堂々と渡り合ったハイチの戦いぶりに、母国ファンからは次のような声が上がった。
「拍手を送りたい」
「俺たちの旅は終わっていない」
「世界を魅了した」
「素晴らしいプレーだった」
「よく戦った！」
「見ていて面白いゲームだった」
「勝てなかったとはいえ、彼らのプレーには勇気づけられた」
「本当に誇りに思う」
ハイチは次節、19日にブラジルと相まみえる。優勝候補の一角に挙げられる強豪を相手に、どのような戦いを見せるのか注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分に失点し、最後まで１点が遠かった。ただ、後半には幾度となく相手ゴールに迫るなど、逞しく戦い抜いたのは間違いない。
格上相手に堂々と渡り合ったハイチの戦いぶりに、母国ファンからは次のような声が上がった。
「拍手を送りたい」
「俺たちの旅は終わっていない」
「世界を魅了した」
「素晴らしいプレーだった」
「よく戦った！」
「見ていて面白いゲームだった」
「勝てなかったとはいえ、彼らのプレーには勇気づけられた」
「本当に誇りに思う」
ハイチは次節、19日にブラジルと相まみえる。優勝候補の一角に挙げられる強豪を相手に、どのような戦いを見せるのか注目が集まる。
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