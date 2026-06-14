「世界を魅了した」52年ぶりＷ杯出場のハイチ、格上相手に“健闘”で母国ファンは満足「拍手を送りたい」「本当に誇りに思う」

「世界を魅了した」52年ぶりＷ杯出場のハイチ、格上相手に“健闘”で母国ファンは満足「拍手を送りたい」「本当に誇りに思う」