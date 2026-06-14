女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 Jun」を行った。

第3試合にはワールド・オブ・スターダム王者の玖麗さやかは金屋あんねとシングル戦。挑戦者の鈴季は親族の結婚式のため、欠場。金屋のユニット「COSMIC ANGELS」入りの査定試合で組まれた。途中で金屋の逆エビ固めで追い込まれながらも最後は9分39秒、玖麗がときめきスピアーからの片エビ固めで金屋に勝利した。

バックステージでは金屋は「さくらら審査でシングルしてもらってありがとうございます。大切な時期にシングルしてもらって高くて大きな壁でコズエンに入ってもっともっと強くなりたいと思いました」。

玖麗は「凄いレスラーと思う。私は入ってもらいたいと思っている。でもさくらら審査をやってよかったなと思っている。あんねの新しい姿を見えた。気持ちも伝わってきて、審査とかなんもいうことない」と新加入を認める発言。「ビシバシご指導お願いします」と頭を下げた。

玖麗は6月20日の代々木大会では鈴季すずの挑戦を受ける。