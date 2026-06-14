女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 Jun」を行った。

アーティスト・オブ・スターダム選手権次期挑戦者の伊藤リスペクト軍団の伊藤麻希、古沢稀杏、新加入の梨杏組は6人タッグでまい島エマ（まいはにんべんに舞）、星来芽依、スターライト・キッド組と対戦した。

伊藤、古沢、梨杏との連係を見せる。5分すぎ、梨杏が登場もまい島らの連係に攻められるも、伊藤らが救出。原爆固めもカウント2。3人の連係攻撃も決めてみせる。8分41秒、梨杏がハナグルマからの片エビ固めでまい島を下した。

バックステージ伊藤は「代々木がいよいよ来週に迫りましたよ」と意気込む。梨杏は「誰がこようと問題ないから」と言い切る。古沢も「我々王者なのでどんと構えているので」と豪語。伊藤は「超真面目軍団と極悪ヒールユニットコズミックカーニバル、私たちに比べたらなんでもありません。伊藤リスペクト軍団こそがスターダムの光でありますからね」と得意の決めぜりふでアピールした。

セミのアーティスト・オブ・スターダム選手権はレディ・C、妃南、壮麗亜美がさくらあや、水森由菜、なつぽい組に勝利し20日の代々木大会での対戦が決定した。