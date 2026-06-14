女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 Jun」を行った。

第5試合で出戻りの林下詩美はフワちゃん、舞華、安納サオリと組んで8人タッグでHATEの稲葉あずさ、琉悪夏、小波、刀羅ナツコ組と対戦した。

いきなり場外戦。リングに戻るとフワちゃんは琉悪夏にドロップキックを見せる。5分すぎ、舞華から林下へ。刀羅にスライディングラリアットやドロップキックを見せるも、HATE軍の串刺しを受け、セントーンもカウント2。その後はラリアット合戦。舞華との連係で追い込む。刀羅にラリアット、原爆固めもカウント2も、ここでHATE軍が乱入。復帰を宣言した渡辺桃のバット攻撃、琉悪夏のフットスタンプ、最後は9分52秒、刀羅のセスワントーンボムからの片エビ固めで林下は散った。

敗れた林下は「きょうも散々、渡辺桃にもやられて、こんな状況でボロボロでふがいないけど、私はどんな形でもいいから上谷沙弥と戦いたい。シングルじゃなくてもいいから」と改めて“沙弥様”との対戦を要求。続けて「それに上谷以外にも思いをつたえなきゃいけない人がいる。思いを私から伝えなきゃいけない。まだ始まったばかりだから。もっともっと頑張ります」と話していた。