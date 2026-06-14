音無美紀子、“ひやむぎ”メインの「夫と二人のシルバーな夕飯」夏らしい食卓を披露「毎回本当に参考になります」「美意識高い盛り付け」 夫は俳優・村井國夫
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が13日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい夫婦の夕食を披露した。
【写真】「美意識高い盛り付け」“ひやむぎ”メインの夏らしい食卓を披露した音無美紀子
音無は「稽古始めから13日目にして、やっと休みになった。昼間はどうしても観たかった芝居を観に行って、、、またいい刺激を貰い、明日からの活力になった」と多忙ながらも充実した日々を過ごしていることを伝え、「で、夫と二人のシルバーな夕飯。久しぶりにちょっとはお料理らしいお料理を。夏日だったからか、冷や麦が食べたくなって、今年初だわ。こしがあって美味しい四日市の渡辺手延べ製麺所のひやむぎを」と紹介し、涼しげなひやむぎをメインに、揚げ豆腐、肉じゃがなど栄養もたっぷりのおかずが添えられた食卓の写真を披露。
この投稿にファンからは「美意識高い盛り付けですね」「シルバー食事とても美味しそうです」「お忙しい中でも素晴らしいお食事を用意して、美紀子さんを本当に尊敬します」「美味しいお料理で疲れも癒やされますね」「エネルギー補給にもなって体に優しい野菜の副菜､毎回本当に参考になります」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美意識高い盛り付け」“ひやむぎ”メインの夏らしい食卓を披露した音無美紀子
音無は「稽古始めから13日目にして、やっと休みになった。昼間はどうしても観たかった芝居を観に行って、、、またいい刺激を貰い、明日からの活力になった」と多忙ながらも充実した日々を過ごしていることを伝え、「で、夫と二人のシルバーな夕飯。久しぶりにちょっとはお料理らしいお料理を。夏日だったからか、冷や麦が食べたくなって、今年初だわ。こしがあって美味しい四日市の渡辺手延べ製麺所のひやむぎを」と紹介し、涼しげなひやむぎをメインに、揚げ豆腐、肉じゃがなど栄養もたっぷりのおかずが添えられた食卓の写真を披露。
この投稿にファンからは「美意識高い盛り付けですね」「シルバー食事とても美味しそうです」「お忙しい中でも素晴らしいお食事を用意して、美紀子さんを本当に尊敬します」「美味しいお料理で疲れも癒やされますね」「エネルギー補給にもなって体に優しい野菜の副菜､毎回本当に参考になります」などのコメントが寄せられている。