サッカー元日本代表ＭＦの細貝萌氏の妻でモデルの中村明花（さやか）が、夫と娘の誕生日を祝福した。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し「６月１０日は夫と娘の誕生日でした」と明かすと、「今年の誕生日ごはんは、２人の好きなものを作ったよ 夫には大好物の唐揚げネギソースを。そして娘には、先日テレビで見て『これ食べてみたい！』と言っていた、群馬の大盛りの有名店・パンプキン の名物メニューを見よう見まねで再現」「１．５斤の食パンの中にパスタが入ったインパクト抜群の一品。本物とはきっと全然違うと思うけど、『おいしい！』って嬉しそうに食べてくれて母は大満足でした これだけで皆お腹いっぱいになると思ってはいたけど…やっぱり食べきれず 別日にアレンジして食べました。（今度本物食べに行ってきます！） お誕生日ケーキは、娘の大好きなお店のシュークリームをリクエストされたので、フルーツを添えてみたよ」とつづり、食卓に並んだ豪華な誕生日ご飯をアップした。

続けて、娘の“こはじちゃん”について「娘が１０歳だなんて…ついこの前まで小さな手をつないで歩いていた気がするのに、今では自分の考えをしっかり持って、何でも自分の言葉で伝えてくれるようになりました。最近は『ああ言えばこう言う』が増えてきて、思わず怒ったり笑ってしまうこともありますが 自分で考え、自分の意見を持てるようになったんだなと成長を感じています。拗ねたり、ぶつかったりすることもあるけど、根っこの優しさや素直さは全く変わりません そんな娘らしく、これからも大きくなっていってほしいなと思っています」と記し、「こはじがこんなに大きくなりました 赤ちゃんの頃から見守ってくださっている皆さま、いつもありがとうございます！」「あっという間に１０さい。毎日たくさんの幸せをありがとう♡」とメッセージの入ったこはじちゃんのショットをアップした。

さらに、夫の細貝氏についても「そして、夫とは気付けばもう２０年近く一緒にいることにビックリ。出会った頃と変わらず、いや、それ以上に優しいなと思うことがたくさんあります 昔から優しすぎるので、夫の優しさが当たり前のように感じてしまっているけど…それってきっとすごいことなんだろうな。とも感じています。いつも本当にありがとう」と感謝の気持ちをつづり、「選手を引退してからの方が忙しく過ごしていて体が心配ですが、自分で決めた道を一生懸命進む姿はやっぱりかっこいいなと思っています。夫が頑張りたいと思うことを、これからも応援します！」と、最愛の夫にエールを送った。

最後に「２人とも、お誕生日おめでとう」と記し、細貝氏とこはじちゃんの親子ショットなどもアップして投稿を締めた。

この投稿には「おめでとうございます」「こはじちゃんがこんなに大きくなって」「さやかさんも、ママ１０周年おめでとうございます」「こはじちゃん大きくなりましたねえ」「あっという間に１０年ですね」などの声が寄せられている。

中村は細貝氏と２０１１年に結婚し、１６年に長女が誕生していた。