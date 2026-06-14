熊切あさ美、美背中際立つトレーニングウェア姿に熱視線「圧倒的な美」「背中のラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの熊切あさ美が6月13日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の動画を投稿し反響を呼んでいる。
【写真】45歳美人タレント「自分磨きのモチベーション上がる」背中のライン際立つトレーニング姿
熊切は「背中は鍛えると若く見えるんだって」などとつづり、トレーニング器具を使用し、二の腕から背中のラインを鍛えている様子をリール動画にて投稿。フィット感のあるグレーのブラトップにハイウエストのレギンスを着用し、鏡を見ながら懸命にトレーニングしている姿を披露した。ブラトップからは鍛え上げられた美しい背中のラインが伸びている。
この投稿に「日々努力されてる姿が美しい」「自分磨きのモチベーション上がる」「本当に尊敬します」「背中のラインが綺麗」「圧倒的な美」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳美人タレント「自分磨きのモチベーション上がる」背中のライン際立つトレーニング姿
◆熊切あさ美、美しい背中のライン際立つトレーニングウェア姿
熊切は「背中は鍛えると若く見えるんだって」などとつづり、トレーニング器具を使用し、二の腕から背中のラインを鍛えている様子をリール動画にて投稿。フィット感のあるグレーのブラトップにハイウエストのレギンスを着用し、鏡を見ながら懸命にトレーニングしている姿を披露した。ブラトップからは鍛え上げられた美しい背中のラインが伸びている。
◆熊切あさ美の投稿に反響
この投稿に「日々努力されてる姿が美しい」「自分磨きのモチベーション上がる」「本当に尊敬します」「背中のラインが綺麗」「圧倒的な美」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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