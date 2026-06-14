俳優の熊谷真実さん（66）が2026年6月11日、自身のインスタグラムを更新。髪を切った姿を披露した。

「出直しです！」

熊谷さんは、「出直しです！」といい、ガラス戸とカウンターをバックにワンピース姿のショットを含む4枚の写真を投稿した。「何年かかかった髪を切るということは何年か前に戻るということ」とつづった。

「夫からは出会って一年後くらいになったねと」「ということは、2022年からやり直しです！」とつづり、「もっと切りたかったけど夏暑いので結べる長さにしました」と語った。また、スタイリストに感謝した後に、「出直しです」「リスタートです」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのワンピースを着用。髪は明るい金色で、肩ほどの長さになっていた。3枚目の写真では髪の長さがわかる後ろ姿を披露していた。

この投稿には、「めちゃくちゃ素敵です」「似合ってます」「かわい〜い！」「可愛い過ぎる」「柔らかな雰囲気が凄くステキ」「どんな髪型でもバッチリ」といったコメントが寄せられていた。