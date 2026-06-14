NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月13日、自身のブログを更新。体調について報告しました。

【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん 季節の変わり目「喧嘩せずにやり過ごします♪」【ニャンちゅう】



津久井さんは、「喧嘩せずにやり過ごします♪」と題して、「私の体調の事などでバタバタしていて 頼まれごとが進んでいません〜♪」「限られているパソコンの時間なので大事に使いたいと思います♪あせるとよくないですしね〜♥」と直近の体調を伝えました。

続けて、「だから季節の変わり目に 早く落ち着いてください〜と願います♥ど〜もこのあたりがピクピクに影響しているようで〜♪いつも季節の変わり目の気候に弱いようです♥抗わずに受けいれてやり過ごしま〜す♪」と綴りました。



津久井さんは現在、「視線入力」などの最新技術を駆使し、ALSを広く知ってもらう活動を続けています。



先日のTBSのインタビューでは、ブログでの発信について「ブログなどのSNSは、私の大切な自分発信の場所です。そして、私としては『楽しんで書けたら』などと書き手魂に火がついてしまうのでした。」「喜怒哀楽が、しっかりと顔にも出てしまうタイプの私ですから『自分が一番楽な感情』でいたいのです。」「その『楽な』イコール『笑顔』が見える文章がいいなぁーなどと理想を追いかけつつ、 時に我慢の限界や容量の限界を超えたら、その時はドーンと読者の皆さんに甘えたいと図々しく思っています。」と語っていました。



津久井教生さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。



【担当：芸能情報ステーション】