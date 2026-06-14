「見事な姿です！」村重杏奈、髪をかき上げる魅惑のポーズを披露「色気が溢れまくってる」「愛人感」「艶っぽい」
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。大人の色気漂う妖艶なショットを公開した。
【別カット】「見事な姿です！」ファンもん絶！髪をかき上げ魅惑のポーズを披露した村重杏奈
村重は「にゃ」と愛らしいコメントとともに、頬杖をついてカメラを見つめる姿や、ヘルシーな肌見せをした装いで、髪をかき上げウィンクした魅惑的な表情など、エキゾチックな魅力を放つ写真をアップしている。
これに対し、ファンからは「めっちゃ可愛い」「愛人感」「艶っぽいですなー」「色気が溢れまくってる」「見事な姿です！」「ベタ惚れです」などと、色気全開の姿に反響が寄せられていた。
【別カット】「見事な姿です！」ファンもん絶！髪をかき上げ魅惑のポーズを披露した村重杏奈
村重は「にゃ」と愛らしいコメントとともに、頬杖をついてカメラを見つめる姿や、ヘルシーな肌見せをした装いで、髪をかき上げウィンクした魅惑的な表情など、エキゾチックな魅力を放つ写真をアップしている。
これに対し、ファンからは「めっちゃ可愛い」「愛人感」「艶っぽいですなー」「色気が溢れまくってる」「見事な姿です！」「ベタ惚れです」などと、色気全開の姿に反響が寄せられていた。