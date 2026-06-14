◇ファーム公式戦 ソフトバンク―阪神（2026年6月14日 タマスタ筑後）

右肘のコンディション不良で調整中のソフトバンク・上沢直之投手（32）が14日、阪神とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で先発。登録抹消後2試合目の登板は4回2/3を投げて78球7安打2失点、9奪三振だった。

「まだフォームが流れている感じじゃないというか、自分の中で引っかかる部分がある」

6―0の4回、先頭の小幡に初球の145キロの直球を捉えられて三塁まで進まれると、1死三塁で5番・元山の適時打により1失点。6―1の5回には1死で2番・井坪が右中間への三塁打を放ち、犠飛で追加点を与えた。失点につながった2本の三塁打は「低めに投げたんですけど、その投げ方が良くないというか。下から吹き上がっていくような低めではなくて、ただ被せているだけのような真っすぐだった」と原因は明確だ。

感覚を探る中で、手応えを感じた球もあった。6―1の4回、2死満塁で9番・中川に投じて見逃し三振を奪った149キロの直球は「被せているだけではなくて、しっかり低めからボールが吹き上がっていくような、ミットの奥まで突き刺さっていく感じ」と納得の表情だった。

今季は開幕投手を任され、8試合3勝2敗、防御率2・55。5月17日に違和感を訴え出場選手登録を抹消された。まだ出力には納得していないものの、右肘の状態確認がメインだった7日の復帰戦からは大きく前進している。1軍復帰に向けてフォームを見直し、出力アップを狙っていく。