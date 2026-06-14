◇プロ野球 セ・パ交流戦 日本ハムー中日（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

6回に2者連続ホームランを浴び、同点に追いつかれた中日。7回には2者連続ホームランで“お返し”しました。

5回を投げ2点のリードとしていた中日でしたが、6回のマウンドにあがった先発・涌井秀章投手が2者連続ホームランを被弾。大塚瑠晏選手と万波中正選手のソロホームランで一気に同点に追いつかれます。球場の雰囲気もグッと盛り上がる中、7回のマウンドに迎えたのは、かつて中日でもプレーしていた福谷浩司投手。福谷投手は6回から登板しており、これが回またぎでのマウンドとなりました。

そんな中、この回の先頭で打席に向かった板山祐太郎選手がヒットで出塁。続く阿部寿樹選手はフライに倒れるも、ここで打席に向かった細川成也選手が2球目のストレートをとらえます。打球はそのままレフトスタンドに飛び込む勝ち越し2ラン。一気に球場の流れを引き寄せます。

さらに続く石川昂弥選手も、4球目のスプリットをとらえレフトスタンドへの2者連続ホームラン。すぐさま“お返し”でリードを奪いました。