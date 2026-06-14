◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

単独首位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１９アンダーで逃げ切り、５月のＳｋｙＲＫＢレディースに続く今季２勝目、ツアー通算５勝目を挙げた。海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格を得た。

永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）に逆転を許して迎えた後半で、強さを発揮した。１２番パー５で３打目をピンにからめ、この日初めてのバーディーでトップを捉え返すと、１３番で３メートル近いスライスラインをねじ込み連続バーディー。右拳を握った。１６番で２メートル半を決めきり抜け出すと、１打差で振り切った。

表彰式では「全米女子オープンから帰ってきてすぐの試合だったんですけど、最初の２日間、すごくいいプレーができて、残りの２日間もしっかりとアンダーパーでまとめることができて、すごくホッとしています。来週はお休みさせていただいて、再来週のＫＰＭＧ（全米女子プロ選手権）に出場する予定なので、しっかりと米国でも爪痕を残していけるように頑張りたいと思います。そして、国内でもさらに複数回優勝できるように頑張ります」と喜びを語った。

第３ラウンド後には「いいプレーができているので、明日もあまり優勝を気にせず、周りのプレーヤーも気にせず。自分のゴルフに集中したい」と話していた桑木。１４位と健闘した前週の全米女子オープン（カリフォルニア州リビエラＧＣ）から９日に帰国し、即優勝争いを演じた。疲労が残る体で、一打集中を貫いた。

全米女子オープンに向けて早めに現地入りし、ドジャースタジアムへ足を運んだ。ドジャースの試合を観戦。「面白かった。山本由伸さんのボブルヘッドをもらえる日だったのでラッキーだった」。大谷翔平の本塁打も目撃した。「雰囲気がすごいし、現地の人も大谷翔平さんが来たら、めっちゃ盛り上がっていた。スターだなって思った」と感動と刺激を蓄えた。

海外メジャーを経て、米ツアー挑戦への意欲は高まった。「もっと上で戦いたい」という思いから、今年の米ツアー予選会挑戦を視野に入れている。２週後に控える海外メジャー第３戦、全米女子プロ選手権（２５〜２８日、ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へ、弾みをつける１勝となった。