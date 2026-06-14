◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ●王者アントニオ・バルガス（６回ＫＯ）ジェシー“バム”ロドリゲス〇（１３日＝日本時間１４日、米アリゾナ州グレンデール、デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が、ＷＢＡ世界バンタム級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を６回ＫＯで下して新王者となり、世界３階級制覇を達成した。ロドリゲスは来年１月にも、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と対戦する計画が浮上している。

トレーナー兼マネジャーの元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者のロバート・ガルシア氏は、試合を中継したＤＡＺＮの公式Ｘで公開されたインタビューで「相手が強敵であればあるほど彼（ロドリゲス）は優れたパフォーマンスを発揮する。だから彼がリング上で井上を倒すことに疑いの余地はない」と話す一方で、「その前にもう１試合必要だと考えている」とコメント。

インタビュアーから、ＷＢＯ世界バンタム級王者のクリスチャン・メディナ（メキシコ）か井上の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）のどちらと対戦することが望ましいかと問われると「どちらでもかまわないが、個人的にはメディナの方がいい。彼は非常に強いファイターで、我々に試練を与えてくれるだろう」と答えた。

ロドリゲスは試合前、リング誌のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「まず弟（井上拓真）を倒してから、もう一人の兄弟（井上尚弥）と戦うのがもっとも完璧なストーリーラインだと思う」と発言。拓真はこの動画を引用リポストし「熱いね 是非やりたいね」と反応していた。