日本代表はは西川株式会社のマットレスとまくらを導入

日本サッカー協会（JFA）は6月12日、日本代表のチャーター機での機内の様子を公開した。

今大会では西川株式会社のマットレスとまくらを導入し、移動やホテルで使用しているなか、「寝具までこだわってる！」と反響を呼んでいる。

JFAは公式Xで「世界の舞台に向けた日々の積み重ね。ピッチでのパフォーマンスを支えるのは、ピッチ外でのコンディショニング。西川株式会社のマットレスとまくらを導入し、選手たちの『休息の質』をサポートしています。移動、連戦、プレッシャー。 そのすべてを乗り越えるために。見えない時間から、最高の準備を」と綴り、GK鈴木彩艶と早川友基の機内の様子を公開した。

ファンからも「ありがたいですね」「すごい！寝具までこだわっている！」「心地良さそう」「おいくらですか？」といったコメントが寄せられている。

ダラスへと到着した日本代表は、14日（日本時間15日）の初戦でオランダと対戦。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）