中学校男子バレーボールの地域クラブ「長崎ライズ」。

選手同士が信頼し、思いをつなぐ "思いやりのバレー" で、全国中学校体育大会出場を目指します。

（掛け声）

「集中してやるぞ。いくぞ」

円陣を組み、練習への士気を高めます。

長崎市の男子バレーボールの地域クラブ「長崎ライズ」です。

（浦川 信平キャプテン）

「いろんな人がいるのでまとめるのが大変だが、バレーになったら、みんな心一つにして、まとまったりする。やる時はやる、メリハリがあるチーム」

専門的な指導ができる教員の不足や働き方改革、さらに少子化による部員不足などを背景に導入が進められている、部活動の地域移行。

こうした中で去年10月、子どもたちがこれからもバレーボールに夢中になれる環境をつくりたいという思いから「長崎ライズ」は誕生しました。

栗屋 博文監督など4人の指導者の下、長崎市内の6つの中学校の1年生～3年生23人が、週4日の練習に励んでいます。

（栗屋 博文 監督）

「中学校に部活がないので、そういう子たちも気軽に参加している。その子に応じた練習をしたり、底上げのために別のスタッフに見てもらったりとかしている。チームのことを考えて、日々成長していけるチームになってほしい」

チームの中心を担うのが、今年3月の地域クラブも含めた九州大会で優勝した、三重・岩屋中学校の合同チーム出身の選手たちです。

チームをまとめるのは、三重中学3年でキャプテンの浦川 信平選手。

持ち味は粘り強い守備と、フェイントや強打を巧みに使い分けるスパイクです。

率先して行動し、誰よりも声を出しチームを引っ張ります。

（浦川 信平キャプテン）

「自分が1番最初に動こうと思っている。ブロックの強化と、どんなボールでも食らいつくようなレシーブ練習を力をいれている」

中学生ながら、身長180センチを超える選手が4人在籍している「長崎ライズ」。

中でも岩屋中学3年の山口 蓮選手は、185センチの長身を生かしアウトサイドヒッターとして、高い打点から繰り出す強烈なスパイクと、力強いブロックが持ち味です。

（山口 蓮 選手）

「どんな苦しい場面でも、自分にトスが上がってきたら絶対決めるところを意識している。敵がいると思って、ブロックをよけたりする練習をしている」

長崎ライズが掲げるのは、“思いやりのバレー”。

仲間がどうすればプレーしやすいかを考え、思いをつなぎます。

（栗屋 博文 監督）

「みんなが思いやりを持って、自分のプレーを次のプレーに思いを乗せて頑張ってほしい」

チームが力を入れているのが、守備です。

この日は2時間の練習のうち、約1時間半を費やしました。

ブロックにレシーブと、徹底的にディフェンスを練習。

（栗屋 博文 監督）

「その1本で決まるぞ」

どのようにボールをあげるかなど、栗屋監督らコーチ陣が密に指導します。

チームの目標は、8月に開催される「全国中学校体育大会」への出場。

目標達成に向け、今月20日に行われる県内の地域クラブ予選で、優勝を狙います。