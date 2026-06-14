女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。最近見直し「感動してる」と話す自身主演作について語った。

山口が俳優の木村拓哉と主演を務めて大ヒットしたドラマ「ロングバケーション」（1996年）について、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「凄かったじゃないですか」「社会現象ですよ」としみじみと話した。

山口は「最近見直して、感動してる。本当に面白い」と明言。今と言われると「当時はあまりにも恥ずかしくて。そんなに直視できなかったですね」と振り返った。

当時のドラマについて「確かに本当に不思議なエネルギーで輝いていたよね。同時にみんな家に帰って見たじゃないですか、ドラマって。うちに帰らないと見られなかったじゃないですか」と山口。

「だからその瞬間、みんながウワッとエネルギーをそこに集中させて、お届けする側も、それ見てる側にもむっちゃエネルギーが入ってきて。その返ってきたエネルギーも含めて、不思議なキラキラが、ここにお星さまが輝いていた気がするんですよね」と形容した。