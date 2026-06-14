新婚の能條愛未、夫・中村橋之助との“夜の秘話”告白「慣れてきちゃうものだと思ってたんですけど、全くそうでない人がいるんだ」
元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、夫の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）とともに、14日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』スペシャル（後0：55）に出演した。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子
今回は、番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語った。
この中では「結婚してすぐの頃、私（能條）が国生さん（橋之助）のことを愛おしいと思う出来事があった」というある夜のエピソードが再現ドラマ化され、「歌舞伎界のプリンスの意外な一面」が明らかになった。
深夜、会食から酔って帰宅した橋之助が「愛未は本当に僕のことが好きなの？」と聞き、能條は「何言ってるの、当たり前でしょ」と返答。それでおさまらず、橋之助は「でも、イケメンいっぱいいるじゃん」「でも、他にかっこいい人もいるし、僕なんて…」と連発。能條は「大丈夫、くにちゃんだけだよ」と、橋之助が寝落ちするまで答えたという。
スタジオからは「大変…」と声が漏れ、VTRを見た橋之助は赤面で恥ずかしがった。しかし、能條は「私からするとすごいうれしくて、お付き合いして4年半でプロポーズしてもらって、今、5年たったんですけど、一緒にいるようになって。やっぱりどんどん、一緒にいる期間が長くなればなるほど慣れてきちゃうものだと思ってたんですけど、全くそうでない人がいるんだといううれしさと驚きと、ありがたいです」と笑顔で語った。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子
今回は、番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語った。
深夜、会食から酔って帰宅した橋之助が「愛未は本当に僕のことが好きなの？」と聞き、能條は「何言ってるの、当たり前でしょ」と返答。それでおさまらず、橋之助は「でも、イケメンいっぱいいるじゃん」「でも、他にかっこいい人もいるし、僕なんて…」と連発。能條は「大丈夫、くにちゃんだけだよ」と、橋之助が寝落ちするまで答えたという。
スタジオからは「大変…」と声が漏れ、VTRを見た橋之助は赤面で恥ずかしがった。しかし、能條は「私からするとすごいうれしくて、お付き合いして4年半でプロポーズしてもらって、今、5年たったんですけど、一緒にいるようになって。やっぱりどんどん、一緒にいる期間が長くなればなるほど慣れてきちゃうものだと思ってたんですけど、全くそうでない人がいるんだといううれしさと驚きと、ありがたいです」と笑顔で語った。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。