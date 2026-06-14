◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日)

「FIFAワールドカップ2026」は大会3日目の日本時間14日、グループステージB、C、D組の4試合が行われました。

B組では、カタールとスイスが1−1のドロー。前日はカナダとボスニア・ヘルツェゴビナの試合も1−1で終えており、4チームが勝ち点1を分け合いました。

C組は、ブラジルとモロッコのFIFAランク6位と7位の強豪が激突。先制されたブラジルですが、FWヴィニシウス・ジュニオール選手が中央へのカットインから右足を振り抜き、豪快な同点ゴール。注目カードは1−1のドローとなりました。また同日はスコットランドがハイチに1−0で勝利。FIFA公式によれば、スコットランドはワールドカップで36年ぶりの勝利で、勝ち点3をつかみました。

D組は、オーストラリアがトルコに2−0で勝利。前日勝利をあげているアメリカとオーストラリアが勝ち点3をつかみました。

F組の日本は15日にオランダと初戦を戦い、その後21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと対戦します。

▽日本時間14日結果

【B組】

カタール 1−1 スイス

【C組】

ブラジル 1−1 モロッコ

スコットランド 1−0 ハイチ

【D組】

オーストラリア 2−0 トルコ

▽日本のグループステージ日程15日 第1戦 vsオランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン