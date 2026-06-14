【サッカーW杯】C組注目カードのブラジルvsモロッコは1−1引き分け スコットランドが36年ぶり勝利 B組4チームが勝ち点1 D組アメリカ＆オーストラリアが勝ち点3発進
◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日)
「FIFAワールドカップ2026」は大会3日目の日本時間14日、グループステージB、C、D組の4試合が行われました。
B組では、カタールとスイスが1−1のドロー。前日はカナダとボスニア・ヘルツェゴビナの試合も1−1で終えており、4チームが勝ち点1を分け合いました。
C組は、ブラジルとモロッコのFIFAランク6位と7位の強豪が激突。先制されたブラジルですが、FWヴィニシウス・ジュニオール選手が中央へのカットインから右足を振り抜き、豪快な同点ゴール。注目カードは1−1のドローとなりました。また同日はスコットランドがハイチに1−0で勝利。FIFA公式によれば、スコットランドはワールドカップで36年ぶりの勝利で、勝ち点3をつかみました。
D組は、オーストラリアがトルコに2−0で勝利。前日勝利をあげているアメリカとオーストラリアが勝ち点3をつかみました。
F組の日本は15日にオランダと初戦を戦い、その後21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと対戦します。
▽日本時間14日結果
【B組】
カタール 1−1 スイス
【C組】
ブラジル 1−1 モロッコ
スコットランド 1−0 ハイチ
【D組】
オーストラリア 2−0 トルコ
15日 第1戦 vsオランダ
21日 第2戦 vsチュニジア
26日 第3戦 vsスウェーデン