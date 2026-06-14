タレントの高橋かの（２４）と西本ヒカル（２６）が１３日、愛知・ＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥで開催された「ＧＡＫＵＳＥＩ ＲＡＮＷＡＹ ２０２６ ＳＵＭＭＥＲ ｉｎ ＮＡＧＯＹＡ」に出演した。

関西コレクションがプロデュースする日本最大規模の女子学生参加型ランウェイイベント。今回、名古屋で初の開催となった。

２人は制服姿でランウェイに登場した。

ベージュの制服を身にまとった高橋は「学生の時はこういう可愛い制服じゃなかった。この年になって可愛い制服が着れてうれしい」と笑顔。２０２３年の関コレ以来、３年ぶりにファッションショーに参加したという西本は「私、２６歳なんですけど…（笑い）」と制服姿に照れつつも「すごい若いエネルギーをいただきました」とやり切った表情を見せた。



今後の目標を問われると、高橋は「『これやりたい！』っていうのは叶えられてきたんですけど。ダンスが好きなので、そういうのもチャンスがあれば」と意気込み。一方で「もうすぐ２５歳になるので、結婚したいな。良いお嫁さんになれるようにお料理の勉強をしてるので、料理教室に通いつつ、プライベートも仕事も充実させていけたら」と願望を語った。