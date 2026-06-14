タレントで会社役員のボビー・オロゴン（本名・近田ボビー）が１４日、女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕されたことが明らかになった。この件に、ボビー容疑者の所属事務所がコメントした。

ボビー容疑者は、４月２１日午後４時から午後６時ごろまでの間、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれている。県警は１４日に羽田空港第３ターミナルで、同容疑者を逮捕したという。また、調べに対して「事実は全く違います」と否認している。

事務所の担当者は「現在、我々も事実確認中で、何も分からない状態なので、答えられることはない。弁護士と調整を進めています」とコメントした。

ボビー容疑者は１９７３年生まれ、ナイジェリア出身。父親の仕事を手伝うために９５年に来日した。２００１年にＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で微妙に間違った日本語を話す天然ボケのキャラクターで人気に。また、その筋骨隆々の肉体と、身体能力の高さから０４年には格闘技イベント「Ｋ―１ ＰＲＥＭＩＵＭ２００４ Ｄｙｎａｍｉｔｅ！！」に出場するなど格闘家としても注目を集めた。

２０年５月には妻の頬をたたいたとして暴行容疑で埼玉県警に逮捕。２１年５月に罰金１０万円の判決が下った（妻とは２５年に離婚）。最近は投資家として成功し、さまざまなテレビ番組やＹｏｕＴｕｂｅ番組に出演していた。