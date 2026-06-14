鈴木奈々（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの鈴木奈々が6月12日、自身のInstagramを更新。手作り料理の写真を公開し反響を呼んでいる。

【写真】37歳元ギャルタレント「盛り付けのセンス抜群」アスパラベーコンペペロンチーノ＆カプレーゼ

◆鈴木奈々、手作りのペペロンチーノとカプレーゼ披露


鈴木は「ペペロンチーノ作った カプレーゼも美味しかった」とつづり、「＃おうちごはん」とハッシュタグを付けて2人前のパスタなどを披露した。分厚めに切ったベーコンとアスパラガス、エリンギが盛り付けられた具材たっぷりのペペロンチーノと、ミニトマトとチーズが綺麗に盛り付けられたカプレーゼとなっている。

◆鈴木奈々の投稿に反響


この投稿に「野菜たっぷりで美味しそう」「満足感ありますね」「カフェで出てきそう」「盛り付けのセンス抜群」「ペペロンチーノにアスパラガス入れるの天才です」「彩りが美しい」「真似してみます」「栄養満点ですね」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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