◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハムー中日(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

中日の先発・涌井秀章投手が、6回に2者連続でのホームランを浴び降板しました。

この日の試合はルーフオープンデーとして開催。風が吹き抜けるエスコンフィールドHOKKAIDOのマウンドに涌井投手があがります。初回には先頭にヒットを許し、送りバントとゴロで3塁に進められると、野村佑希選手のタイムリーを浴び失点。先制点を献上しました。

それでもこの日は中日打線が奮起。2回には2アウトから四球と石伊雄太選手の2塁打で好機をつかみ、田中幹也選手と岡林勇希選手の連続タイムリーですぐさま逆転しました。さらに3回にはレイエス選手のソロホームランで1点差に迫られるも、4回にここでも岡林選手と鵜飼航丞選手が連続タイムリー。リードを広げます。

援護を受けた涌井投手は、4回にも奈良間大己選手のタイムリーで1点を失うも、以降は無失点に抑える粘投。5回を投げ終え、ルーキーイヤーから続く22年連続勝利の権利を手にします。

それでも6回には、先頭の大塚瑠晏選手、万波中正選手のソロホームランを浴び失点。同点に追いつかれ降板となりました。この日は5と0/3回を投げ、被安打10、奪三振5、失点5という成績でした。