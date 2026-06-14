まるで宝石箱♡いちごBonBon伊豆の国Factoryで夏いちご時間を満喫

キラキラ輝く大きないちご飴に、思わず写真を撮りたくなるかわいいスイーツ♡ 伊豆の国市にある｢いちごBonBon 伊豆の国Factory｣で、カフェの夏限定メニューがスタートしスタンドメニューもリニューアル!今回は、まるで宝石箱のようなパフェや爽やかなバウムプレート、紅ほっぺたっぷりのシェイクやソフトクリームで、とびきり甘くて楽しい夏いちご時間を満喫してきました♪

夏いちごを楽しみに｢いちごBonBon 伊豆の国Factory｣へ

伊豆の国市にある｢いちごBonBon伊豆の国Factory｣は、“もっと｢いちご｣が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通しておいしいいちごが楽しめるいちご専門店。

いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインアップを展開。いちご好きにはたまらないスポットとして人気を集めています。

今回は、カフェの夏限定メニューがスタートしスタンドメニューもリニューアルしたと聞きさっそく訪れてみました。

牛角×ハッピーターンが話題！期間限定メニューのパウダー増量キャンペーン開催

まるで宝石箱♡｢いちごあめの宝石箱パフェ｣



今回一番のお目当ては、6月5日(金)から登場した｢いちごあめの宝石箱パフェ｣。



全長約7cmのジャンボないちごあめがキラキラと輝く、夏メニューの注目スイーツです。



パフェの中には、ピスタチオクリーム、いちごゼリー、生クリーム、カスタード、チョコクランチ、桃のゼリー、ミルクアイスなどがぎっしり! 一口ごとにさまざまな味わいが押し寄せてきて、最後まで飽きずに楽しめます。

さらに、自家製いちごソースをかければ味変もできちゃうのがうれしいポイント♪



スプーンでパリン♪といちごあめを割ると、中からいちごアイスやいちご、スポンジがこんにちは♡ まるで宝石箱を開けるようなワクワク感が楽しめます。

見た目のかわいさはもちろん、食感や味わいの変化まで楽しめるご褒美パフェ。この夏、話題をさらってしまいそうな予感です♡

爽やかな夏限定｢いちごバウムプレート いちご×檸檬｣



続いていただいたのは｢いちごバウムプレート いちご×檸檬｣。店内の工房で焼き上げる人気No.1の｢いちごのバウムクーヘン｣を、カフェでもゆったり楽しんでほしいという想いから誕生した新メニューです。

季節限定のバウムクーヘンにプレートでしか味わえない特別なバウムクーヘンも用意されています。

｢いちご×檸檬｣は、いちごFactory初となるレモンバウムの販売を記念した特別価格のプレート。今だからこそ選びたい注目メニューです。

爽やかなレモンの香りが広がるバウムクーヘンは、いちごの甘みとの相性も抜群。プレートには静岡県産紅ほっぺのソースやピスタチオクラッシュが添えられ、いちごアイス、生クリーム、夏いちごが彩りを添えています。

そのまま味わうのはもちろん、トッピングと組み合わせながら食べることでさまざまな表情を楽しめるのも魅力です。

食後にもぴったりなサイズ感ながら満足感はしっかり。バウム工房を併設するいちごFactoryならではの、バウムクーヘンが主役の一皿に仕上がっていました。

※｢いちご×檸檬｣は夏期限定。定番フレーバーとして｢いちごバウム｣｢いちごとたまごのバウム｣も販売されています。

さらに、プレートで味わった｢いちご×檸檬｣のバウムクーヘンは、お土産用としても販売中。爽やかなレモンの風味は夏のティータイムにもぴったりで、自宅でもいちごFactoryの味わいを楽しめます。

ドリンクセットならコレ♡イチオシのいちごシェイク

ドリンクセットのドリンクの中で、筆者のイチオシは｢ベリーベリー紅ほっぺいちごシェイク｣。紅ほっぺの魅力をぎゅっと詰め込んだ一杯で、いちごの甘酸っぱさと濃厚なミルク感のバランスが絶妙です。

ひと口飲むたびにいちごの風味が広がり、暑い日にぴったりのひんやり感も魅力。スイーツと一緒に楽しむのはもちろん、シェイク目当てで立ち寄りたくなるおいしさでした。

夏いちご時間の締めくくりはお花ソフトで♡



最後にいただいたのは｢紅ほっぺいちごのお花ソフト｣。花びらのように美しく絞られたソフトクリームは、思わず写真を撮りたくなるかわいさ♡ 紅ほっぺのやさしい甘酸っぱさが広がり、コーンの中に入った紅ほっぺソースが最後までいちごの風味を引き立ててくれます。

カフェの夏限定メニューとリニューアルしたスタンドメニューで、夏ならではのいちごの魅力をたっぷり堪能できた｢いちごBonBon伊豆の国Factory｣。

キラキラのいちごあめ、爽やかなレモンバウム、紅ほっぺを味わうシェイク、そしてかわいらしいお花ソフトまで、どこを切り取っても心ときめく夏いちご時間でした♡

夏だけの特別な味わいに出会いに、ぜひ足を運んでみてくださいね♪

【店舗詳細】

いちごBonBon 伊豆の国Factory

住所：静岡県伊豆の国市田京195-2

電話番号：0558-99-9300

＜営業時間＞

お土産コーナー 9:00～17:00

カフェ 10:00～17:00（最終入店16:00）

スタンド 平日 10:00～17:00/土日祝 9:00～17:00

駐車場あり