白洲迅の妻・竹内渉、2歳長男＆1歳長女とディズニーを満喫 “ミニーカチューシャ”姿でほほ笑ましい親子3ショット披露
俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。長男（2）、長女（1）とディズニーランドを満喫するほほ笑ましい親子の光景を披露した。
【写真】“ミニーカチューシャ”姿で親子ショットを披露した竹内渉
竹内は「最近ミニーちゃんが大好きな子供たち 自宅でもミニーグッズの取り合いで喧嘩になる事が多々ある程です」とわが子たちの近況を明かし、「なので、憧れのミニーちゃんに会いにDisneyへ！特に息子は数日前からとても楽しみにしていて、朝からとても嬉しそうでした 子供たちに喜んでもらおうとアトラクションにいく順番や入るお店や食べる物、全て下調べしてしっかり準備したので達成感ありました」と満足そうに振り返り、“ミニーカチューシャ”を身に着けた自身やミニー風の衣装を身にまとった長男らの写真を披露。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告していた。
【写真】“ミニーカチューシャ”姿で親子ショットを披露した竹内渉
竹内は「最近ミニーちゃんが大好きな子供たち 自宅でもミニーグッズの取り合いで喧嘩になる事が多々ある程です」とわが子たちの近況を明かし、「なので、憧れのミニーちゃんに会いにDisneyへ！特に息子は数日前からとても楽しみにしていて、朝からとても嬉しそうでした 子供たちに喜んでもらおうとアトラクションにいく順番や入るお店や食べる物、全て下調べしてしっかり準備したので達成感ありました」と満足そうに振り返り、“ミニーカチューシャ”を身に着けた自身やミニー風の衣装を身にまとった長男らの写真を披露。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告していた。