俳優の本田望結さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。撮影現場のメイクルームで撮影されたオフショット写真7枚を投稿しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 大胆カットの白ワンピ姿のオフショットを公開 メイクルームでのリラックスした表情に「過去一メイクいい」とファン歓喜





写真は、灰色のカーテンや縦長の照明が並ぶメイクルームで撮影されたものです。本田さんは肩回りが大胆にカットされた白いワンピースを着用し、金色のピアスや細いチェーンのペンダント、複数のリングといったアクセサリーを合わせたスタイルを披露しています。







各カットでは、鏡の前で髪を整える様子など、メイクルームならではのリラックスした一場面が切り取られています。







鏡に自分の姿が映り込む構図が複数枚あり、投稿には「鏡の自分と睨めっこ」とのコメントが添えられています。







この投稿に、「望結さんとても美しくて見惚れてしまいました」「とても魅力的になっていますね」「過去一メイクの感じいい」「表情が可愛い望結ちゃん」「なんか大人のいいオンナ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】