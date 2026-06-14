第2子出産の西野未姫「ばぁばの手作り」ユニ着た長女＆夫・山本圭壱とのカープ観戦ショット公開「名前入りで素敵」「幸せが詰まってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48でタレントの西野未姫が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人の子どもとの日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子出産の元AKB「クオリティ高い」母親手作りユニ着た長女を抱える芸人夫
西野は「カープ応援に行った時の服はばぁばの手作り」とつづり、「にこり」と描かれた手作りユニフォームとスカートを着用した第1子・にこりちゃんの広島東洋カープの試合観戦の写真を公開。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱がにこりちゃんを抱っこしながら歩く様子やユニフォームを着て遊具で遊ぶにこりちゃんの姿など、微笑ましい家族写真となっている。
この投稿に「見ていて癒されますね」「可愛すぎる」「ユニフォーム名前入りで素敵」「幸せが詰まってる」「クオリティ高い」「楽しそうですね」「微笑ましい写真ですね」など反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の元AKB「クオリティ高い」母親手作りユニ着た長女を抱える芸人夫
◆西野未姫、こども達と手作りのユニフォームでカープ観戦
西野は「カープ応援に行った時の服はばぁばの手作り」とつづり、「にこり」と描かれた手作りユニフォームとスカートを着用した第1子・にこりちゃんの広島東洋カープの試合観戦の写真を公開。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱がにこりちゃんを抱っこしながら歩く様子やユニフォームを着て遊具で遊ぶにこりちゃんの姿など、微笑ましい家族写真となっている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に「見ていて癒されますね」「可愛すぎる」「ユニフォーム名前入りで素敵」「幸せが詰まってる」「クオリティ高い」「楽しそうですね」「微笑ましい写真ですね」など反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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