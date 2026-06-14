最近、不特定多数を相手にスプレーを噴射する傷害事件が相次いでいる。

高田馬場異臭騒ぎで逮捕 自称芸能人の女にAV女優の過去？

先月25日には、東京・銀座の商業施設「GINZA SIX」内のATMコーナーで男が催涙スプレーのようなものを噴射。男女25人が体調不良を訴え、うち19人が病院に搬送され、男は現在も逃走中という。

先月10日にも、神奈川県内を走行中のJR東海道線の車内でスプレーのようなものを噴射した16歳の少年が威力業務妨害の疑いで逮捕されている。

今月6日には、14歳の女子中学生が埼玉県春日部市の路上で帰宅途中の60代女性にスプレーを噴射し、ケガをさせて、財布などを奪った事件が発生。

同8日には、名古屋市西区の商業施設「mozoワンダーシティ」のゲームセンターで、客や従業員の男女23人がせき込んだり、目やのどの痛みを訴え、うち8人が病院に搬送される騒ぎが起こった。店内の防犯カメラには、何者かがスプレーのようなものを噴射しているような姿が写っていたという。

立て続けに起きたスプレー噴射による無差別事件……。ナイフなどの凶器ではなく、「スプレー」が使用されるのは、時代背景があると分析するのは元警視庁刑事の吉川祐二氏だ。

「物取りの犯行が多いとみられますが、一撃で数多くのターゲットを襲う凶器としてスプレーは効率がいいと注目された。短時間で目くらましになる。まさに今、騒動になっているクマ対策でスプレー噴射の威力や種類などが、報道されているからです。社会現象は、犯罪心理にも影響する。また、クマ対策用品として購入しやすさも明らかになった。所持していても登山グッズとして、理由がつきますからね」

ナイフや刃物と違い、万が一職質を受けても怪しまれるリスクが低い。ちなみに、いわゆる催涙スプレー以外に、クマ撃退スプレーは高濃度カプサイシンが含まれ、クマよけスプレーもマスタードや唐辛子成分の臭いが特徴。GINZA SIXの事件では、現場からカプサイシンとみられる成分が検出されたと報じられている。

もし、スプレー噴射現場に遭遇したら、どうすればいいか。

「異臭は徐々に強く感じますから、違和感を抱いたらすぐにその場を離れ、お手洗いなどで大量の水で目や顔を洗ってください。カプサイシンは熱で刺激されるため、お湯は避けましょう」（吉川祐二氏）

クマよけのはずなのに……。