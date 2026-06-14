◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組 オーストラリア２―０トルコ（１３日、ＢＣプレイス・バンクーバー）

６大会連続７度目の出場のオーストラリア（ＦＩＦＡランク２７位）は１次リーグＤ組初戦で、６大会ぶり３度目の出場のトルコ（同２２位）に２―０で勝利。日本に勝利した２００６年ドイツ大会以来となる白星発進となった。

オーストラリアは試合序盤から守備を固めて、カウンターでゴールを狙った。すると前半２７分、わずか１２秒の高速カウンターで主導権を握った。味方の浮き球スルーパスにＦＷイランクンダが快足を飛ばして抜け出すと、相手ＤＦに囲まれながら華麗なトラップでかわし、ゴールの中へ。１８歳でドイツの名門バイエルンに移籍し、現在はイングランド２部ワトフォードでプレーする弱冠２０歳の新星による驚がくの一発で先制点を奪った。

トルコの猛反撃に遭いながら、粘り強い守備、ＧＫビーチの好セーブでゼロに抑え続ける。すると後半３０分、ＭＦメトカルフがボールを運ぶと、エリア手前から左足でミドルシュート。力強いシュートはネットに突き刺さり、コーチ陣とスタッフは涙を流した。そのまま試合が終了し、初戦をものにした。

◆オーストラリア ６大会連続７度目。ＦＩＦＡランク２７位。０６、２２年に１６強。トニー・ポポヴィッチ監督（５３）は現役時代にＪ１広島やイングランドでプレー。安定のある守備が光る。アジア予選はホームで森保ジャパンに勝つなど１１勝４分１敗で２位。首都キャンベラ。人口は約２８００万人。