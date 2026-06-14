お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（36）が、14日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。自身の「恋」について明かした。

歌手のきゃりーぱみゅぱみゅから「イワクラさんってテレビのイメージとかだと恋愛の話とかも結構赤裸々にされていたりとかしてたイメージがあるんですけど、今って恋はどういう気分だったりするんですか？」と質問が投げかけられた。

これに対し、イワクラは「凄く素敵だなという方はいらっしゃるんです。けど、私36歳なんですけどめっちゃ素敵だなと思う方がいていいなと思った瞬間に薬指に指輪があります」とした上で、「それでうわぁってなって“そっか、そりゃ素敵な人ってもう結婚してるよな”とか…最近はそれの連続です」と近況を明かした。

さらに、「いいなと思った方も恋人いらっしゃいますし。マインドとしては結構恋人いる方も状況によるというか、恋人関係でケンカが多いです、束縛されていますとかを聞くと“なるほどなこっちだったら束縛せんけどな”とか“めっちゃおもろい景色とか見せられるけどな”とかはめっちゃ思います。そういうマインドではいるんですけど絶対(相手には)言わないです」と話した。