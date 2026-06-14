元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。毎年必ず手作りするという調味料を明かした。

青唐辛子醤油を手作りするというリスナーから「松岡さんは青唐辛子醤油好きですか？」という質問が寄せられた。

これに、松岡は「作りますよ、毎年」とキッパリ。「僕の場合は、北海道で知り合い、もしくは親戚が青唐辛子バンバン作ってますから、送ってもらって、2つ作ります。青唐辛子醤油と青唐辛子ニンニク醤油。両方作りますね」と明かした。

「それこそ本当に何にでも使えますよ。鍋にも使えるし、焼肉にも使えますし。それこそご飯にそのまま乗っけて、海苔で巻いて食べてもいいですし。めちゃめちゃな量作ります。それはめちゃめちゃな量を作って人にあげたりもしてますよ」とした。

現在は去年のものを使っているそうで、「一昨年のもちょっと残ってるかな」と松岡。「あれは持つんで、別に。タッパーで2つぐらいあるかな。今年は大丈夫かな、デカいタッパーなんで、うち。1リットルぐらいのタッパーで、びっしり作ってるんで。めちゃめちゃ冷蔵庫の中、結構幅利かせてますよ」と笑った。

「醤油漬けだから、漬けた期間で味が変わる。たぶん古漬けみたいになってる。醤油も辛いし。だからそれで食べるカツオなんか最高ですね。お刺身は唐辛子醤油に限ります。で、カツオとかだとニンニク唐辛子醤油。本当に何でもいいんですよ。パパっと茹でたうどんに唐辛子醤油をバッとやって、卵ポンと乗っけて食べてもおいしいですし。どんな形でもできるので、皆さんもお作りください」と呼びかけ。

とはいえ、「ビニール手袋したほうがいいっすよ。あと目は絶対に掻かない」とアドバイスを送っていた。