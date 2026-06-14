女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、愛娘との関係性について語った。

故・渡瀬恒彦さんとともに、刑事役を演じた人気ドラマシリーズ「おみやさん」に、02年から出演。03年に同作のアシスタントプロデューサーの男性と結婚し、07年には女の子を出産した。

同作の撮影は京都で行われており、そのたびに娘を義母に預けていたが、「精神的にお互いが負担になってきちゃったので、京都に連れて行っちゃいました、子供を。そして義理の母も」と驚きの解決策を告白していた。

そんな愛娘も、今は18歳。「凄く仲がいいです」という。「娘は推し活をしていて、あるグループの。そのグループのイベントがあるから、“ママ送って行って”とか。ディズニーランドに誘われて2人で行ったりとか」と、娘とのお出かけ話も披露した。

とはいえ、険悪な時期もあったという。「昔は違いましたね。反抗期とかもあったので、取っ組み合いのケンカとか」と打ち明けると、MCの「おぎやはぎ」は「え〜！？」と声をそろえた。小木博明からは「巴投げとかしました？」とジョークまじりに聞かれた。

「大変でしたね。どうしたらいいんだろうってくらいに。悩みましたね。こんなに大変なんだ、子育てって」。そんな時に役に立ったのが、車で移動中の二人きりの時間。「隣に乗って、“言いたいことがあるなら言って”って感じで。車の中だからこそ言えることもあったりして」。似た家族構成の小木は「娘と母親って、仲良くなるのよ」とうなずいていた。

そうした時期を経ての関係性。櫻井は「それを乗り越えて、逆に今、凄く仲がよく」としみじみ。「“たぶん私のことを世界一大好き”って、よく言ってるんですよ」と話していた。