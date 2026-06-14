彦摩呂、25キロ減量 医療ダイエットで劇的変化
タレントでグルメリポーターの彦摩呂が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、最新の体重が108.6キロであることを明かした。最大134キロから約25キロの減量に成功しており、9月15日に迎える還暦までに体重を2桁にする目標へ向け、ダイエットを継続している。
【動画】25キロの減量に成功した彦摩呂 劇的イメチェン！
彦摩呂は現在、「イケオジ計画」と題して医療ダイエットに取り組んでいる。この日、クリニックで体重測定に臨む前には「言い訳です。昨日は佐渡島の友人が来て、深夜2時半まで飲んでました」と前置き。結果は108.6キロで、「ほんまごめ〜ん！やってもうた」と苦笑いを浮かべた。
それでも、ダイエット開始時の134キロからみると約25キロの減量に成功したことになる。彦摩呂は「1キロ太ったけど、前回からはちょっと減った！この下りをまた作っていきます」と前向きな姿勢を見せ、還暦までに100キロを切ることを改めて目標に掲げた。
動画では、スタッフから思わぬツッコミも入った。「まだ2桁を達成していないのに、先日ある雑誌の取材で『ダイエットの秘訣』というテーマで語っていましたよね。気が早いですよ」と指摘されると、彦摩呂は「もうゴールしたみたいに語ってもうたな、ほんまやな」と苦笑。「99.9キロ」を目標に、気持ちだけは一足早くゴールに到達していたようだ。
【動画】25キロの減量に成功した彦摩呂 劇的イメチェン！
彦摩呂は現在、「イケオジ計画」と題して医療ダイエットに取り組んでいる。この日、クリニックで体重測定に臨む前には「言い訳です。昨日は佐渡島の友人が来て、深夜2時半まで飲んでました」と前置き。結果は108.6キロで、「ほんまごめ〜ん！やってもうた」と苦笑いを浮かべた。
動画では、スタッフから思わぬツッコミも入った。「まだ2桁を達成していないのに、先日ある雑誌の取材で『ダイエットの秘訣』というテーマで語っていましたよね。気が早いですよ」と指摘されると、彦摩呂は「もうゴールしたみたいに語ってもうたな、ほんまやな」と苦笑。「99.9キロ」を目標に、気持ちだけは一足早くゴールに到達していたようだ。