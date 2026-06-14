8050問題とは？介護との関わりやリスク・相談先をわかりやすく解説

8050問題とは、80代の親が50代の子どもの生活を支えるなかで、介護、生活困窮、ひきこもり、孤立などが重なる問題です。親が元気なうちは生活が成り立っていても、病気や介護、入院などをきっかけに、世帯全体が不安定になることがあります。この記事では、そんな8050問題の基本、介護との関係、起こりやすいリスク、相談先や家族ができる支え方について解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

8050問題とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

8050問題は、高齢の親と中高年の子どもの生活課題が重なる問題です。ここでは、8050問題の定義や背景、起こりやすい要因を解説します。

8050問題の定義

8050問題は、一般的に80代の親と50代の子どもが同居し、親の年金や資産に頼って生活している世帯で起こる生活課題を指します。子どもが無職やひきこもり状態にある場合、親が生活費や家事、精神的な支えを担い続けることがあります。

この状態が長く続くと、親の介護、病気、認知機能の低下、年金収入の減少、子どもの孤立などが重なり、生活が一気に不安定になることがあります。外からは困りごとがみえにくく、家族だけで抱え込んでしまいやすい点も特徴です。

8050問題では、親だけを支援すればよいわけでも、子どもだけを支援すればよいわけでもありません。高齢者支援、ひきこもり支援、生活困窮者支援、障害福祉、医療、介護などが重なり合う課題として考える必要があります。

8050問題が知られるようになった背景

8050問題が注目されるようになった背景には、ひきこもりの長期化と高年齢化があります。ひきこもりは以前、若い世代の問題として語られることが多くありました。しかし、長く社会参加が難しい状態が続くと、本人は中高年になり、支えてきた親も高齢になります。

近年の調査では、ひきこもり状態にある方は若年層だけでなく中高年層にも広がっていることが示されています。こども家庭庁の令和4年度調査では、15～64歳では50人に1人程度がひきこもり状態に該当するとされています。また、40～64歳では、初めてひきこもり状態になった年齢が40歳以上の方も少なくありません。

そのため、8050問題は、若い頃からのひきこもりが続いた結果だけではなく、退職、病気、人間関係の不調、介護離職などをきっかけに、中高年になってから社会とのつながりが弱くなるケースも含めて考える必要があります。

参照：『こども・若者の意識と生活に関する調査 （令和４年度）』（内閣府）

8050問題が起こる主な要因

8050問題が起こる背景は一つではありません。長期のひきこもり、失業、非正規雇用、病気、障害、親の介護、家族関係のこじれ、地域とのつながりの薄さなど、複数の要因が重なって起こります。

親の側にも、高齢化による体力低下、介護の必要性、認知症、経済的な不安が出てくることがあります。親が元気なうちは生活が成り立っていても、親が入院したり介護が必要になったりすると、家事、金銭管理、生活手続きが一気に難しくなることがあります。

8050問題は、本人や家族の努力不足だけで説明できるものではありません。生活、就労、健康、介護、孤立が重なった結果として表面化する問題です。

9060問題への深刻化

8050問題が長期化すると、90代の親が60代の子どもを支える9060問題へ進むことがあります。親の介護度が上がり、子どもも高齢期に近づくことで、世帯全体の生活維持がさらに難しくなります。

9060問題では、親の年金だけで生活している、子どもに収入がない、親の介護が必要だが子どもも支援を受ける必要がある、といった状況が起こりやすくなります。親が亡くなった後に、子どもが生活費、住まい、医療、福祉サービスにつながれず、生活困窮や孤立が深刻化することもありえるでしょう。

8050問題と介護の関係

8050問題では、親の介護と子どもの生活不安が同時に起こることがあります。ここでは、介護サービスにつながりにくい背景や、家族だけで抱え込むリスクについて解説します。

親の介護と子の生活問題が重なるケース

8050問題は、80代の親が50代の子どもの生活を支えている一方で、親自身にも介護が必要になることがあります。

このようなケースでは、親の介護サービスを整えるだけでは生活全体が安定しにくいことがあります。子どもが介護の担い手になる場合もありますが、長期間社会とのつながりが少ない状態が続いていると、介護保険の手続き、医療機関への受診、行政窓口への相談などを一人で進めることが難しい場合があります。

また、親の年金が世帯の主な収入になっている場合、親の入院や施設入所、死亡をきっかけに、子どもの生活が急に立ち行かなくなることもあります。

介護サービスにつながりにくい背景

8050問題は、必要な支援があっても介護サービスにつながりにくいことがあります。その背景には、家族が困りごとを外に話しにくいこと、本人や子どもが支援を受けることに抵抗を感じること、相談先がわからないことなどがあります。

親が「子どものことを知られたくない」と考えたり、子どもが「外部の方に家に入ってほしくない」と感じたりすると、訪問介護やケアマネジャーとの関わりが進みにくくなることがあります。また、家の中の状況がみえにくいため、近隣や支援機関が問題に気付くまでに時間がかかることもあります。

家族だけで抱え込んでしまうリスク

8050問題を家族だけで抱え込むと、親子双方の生活が少しずつ不安定になることがあります。親の介護負担が増える一方で、子ども側も社会とのつながりが少ないまま年齢を重ねると、いざ支援が必要になったときに相談先や頼れる方がみつかりにくくなります。

介護では、食事、排泄、入浴、服薬管理、通院付き添い、金銭管理など、日常的に多くの支援が必要になることがあります。これを家族だけで続けようとすると、心身の疲労がたまり、介護の質が下がったり、親子関係が悪化したりすることにもつながります。

8050問題で生じやすいリスク

8050問題が長引くと、親子双方の生活や健康に影響が出ることがあります。ここでは、親子共倒れや生活基盤の不安定化、支援につながらないリスクについて解説します。

親子共倒れのリスク

8050問題で大きなリスクとなるのが、親子共倒れです。親が高齢になっても、50代の子どもの生活を支え続けている場合、親の体力低下、認知症、病気、介護の必要性などをきっかけに、これまでの生活が急に維持できなくなることがあります。

子ども側も、長期間就労していない、社会とのつながりが少ない、心身の不調を抱えているなどの事情があると、親の介護や家計管理、行政手続き、医療機関との調整を一人で担うことが難しい場合があります。

心身や生活基盤の不安定化

8050問題が長く続くと、親子それぞれの心身の健康や生活基盤が不安定になりやすくなります。親は高齢に伴い、通院や食事、買い物などに支援が必要になることがあります。一方で、子ども側も生活リズムの乱れ、体調不良、精神的な不安、社会的孤立を抱えていることがあります。

収入面でも不安が生じやすくなります。親の年金が世帯の主な収入になっている場合、親の入院や施設入所、死亡をきっかけに、子どもの生活費や住まいの問題が表面化することがあります。貯蓄が少ない場合や、家賃や医療費、公共料金などの支払いが滞っている場合は、早めの支援が必要です。

生活基盤が不安定になると、食事が十分にとれない、部屋が片づかない、受診が遅れる、必要な手続きができないといった問題も起こりやすくなっていきます。

医療や介護サービスを利用できないケース

8050問題は、医療や介護サービスが必要な状態であっても、実際には利用につながらないことがあります。理由としては、本人や家族が支援を受けることに抵抗を感じている、相談先がわからない、外部の方が家に入ることを避けたい、といった事情があります。

医療や介護サービスにつながらない状態が続くと、体調悪化、介護負担の増加、生活環境の悪化につながりやすくなります。困りごとがはっきり整理できていなくても、地域包括支援センター、自治体の福祉窓口、生活困窮者自立相談支援機関などに相談することが、支援につながる第一歩です。

8050問題の相談先と支援体制

8050問題は、介護・福祉・生活支援など複数の窓口が関わることがあります。ここでは、地域包括支援センターやひきこもり支援、重層的支援体制について解説します。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、高齢の方やその家族の生活を支える身近な相談窓口です。介護や認知症、介護予防、権利擁護、家族介護の負担などについて相談できます。

8050問題は、まず親の介護や生活の不安をきっかけに地域包括支援センターへ相談するケースがあります。

地域包括支援センターは、必要に応じて要介護認定の申請、ケアマネジャーへの相談、介護サービスの利用、医療機関や福祉窓口との連携につなげます。

参照：『地域包括支援センターについて』（厚生労働省）

ひきこもり地域支援センター

ひきこもり地域支援センターは、ひきこもり状態にある本人や家族を支援するための相談窓口です。本人がすぐに外出できない場合でも、家族から相談を始めることができます。

8050問題は、50代の子どもが長期間ひきこもり状態にあり、親が高齢になって生活の支えが難しくなることがあります。このような場合、本人への関わり方、家族の対応、医療や福祉サービスとのつなぎ方、居場所や社会参加のきっかけづくりなどを相談できます。

ひきこもり支援は、無理に就労や外出を急がせるのではなく、本人の状態に合わせて段階的に関わることが大切です。家族だけで説得しようとすると、親子関係が悪化したり、支援につながる機会を逃したりすることがあります。早めに相談することで、本人と家族の負担を減らしながら、必要な支援を取り入れやすくなります。

参照：『ひきこもり支援に関する取組』（厚生労働省）

重層的支援体制整備事業

重層的支援体制整備事業は、介護、障害、子ども、生活困窮、ひきこもりなど、分野をまたぐ困りごとに対応するための仕組みです。8050問題のように、親の介護と子どもの生活問題が同時に起こっている場合、単独の窓口だけでは対応が難しいことがあります。

この事業は、相談内容を一つの制度だけに当てはめるのではなく、関係機関が連携して世帯全体の課題に取り組みます。

どこに相談すべきかわからないという段階でも、自治体の福祉窓口に相談して構いません。8050問題は、問題がはっきり分かれていないことが多いため、最初から正しい窓口を選ぼうとしすぎず、つながりやすい窓口に相談することが大切です。

参照：『重層的支援体制整備事業における具体的な支援フローについて』（厚生労働省）

家族や周囲ができる支え方

8050問題は、本人や家族の気持ちに配慮しながら支援につなげることが大切です。ここでは、早めの相談や本人への関わり方、支援機関との連携について解説します。

早めの相談と情報収集

8050問題は、困りごとが大きくなってから相談するよりも、少し気になる変化が出た段階で相談することが大切です。

相談する時点で、状況がきれいに整理できている必要はありません。何に困っているのかわからないという段階でも、地域包括支援センターや自治体の福祉窓口に話してよい内容です。

親の介護が関係する場合は地域包括支援センター、ひきこもりや生活困窮が関係する場合は、ひきこもり地域支援センターや生活困窮者自立相談支援機関に相談することができます。

本人の気持ちを尊重する関わり方

8050問題では、本人が支援を拒むようにみえることがあります。しかし、その背景には、不安、恥ずかしさ、失敗への恐れ、他人に知られたくない気持ち、長年の孤立による緊張などが隠れている場合があります。

そのため、家族や周囲が関わるときは、早く働いてほしいと結論を急ぐよりも、まず本人の気持ちを否定せずに聞くことが大切です。本人の話を途中で遮らず、できていないことだけを指摘しないようにします。

無理に動かすのではなく、安心して外部とつながれる準備を整えることが、長期的な支援につながります。

支援機関との連携の進め方

8050問題は、親の介護だけ、子どものひきこもりだけ、生活費だけというように、課題を一つに分けて考えにくいことがあります。そのため、支援機関と連携するときは、世帯全体の状況を伝えることが大切です。

支援機関との連携は、最初からすべての問題を解決しようとしなくてもかまいません。まずは、親の介護サービスを整える、家計や手続きの困りごとを相談する、本人との関わり方を専門職に相談するなど、取り組みやすいところから始めます。

決して家族だけで判断せず、専門職と一緒に進めることで、親子双方に合った支援を組み立てやすくなります。

まとめ

8050問題は、親の介護と子どもの生活問題が重なり、家族だけでは対応が難しくなることがあります。親の年金や支援に頼って生活している場合、親の病気や介護をきっかけに、生活や医療、福祉の問題が一気に表面化することもあります。

大切なのは、問題が深刻化する前に相談することです。地域包括支援センター、ひきこもり地域支援センター、自治体の福祉窓口などにつながり、親子それぞれに必要な支援を整理しましょう。

参考文献

『こども・若者の意識と生活に関する調査 （令和４年度）』（内閣府）

『地域包括支援センターについて』（厚生労働省）

『ひきこもり支援に関する取組』（厚生労働省）

『重層的支援体制整備事業における具体的な支援フローについて』（厚生労働省）