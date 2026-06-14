「海苔パリパリ！」ラップ1枚でコンビニ風おにぎりが再現できる裏ワザが簡単すぎた
▶【写真付きで解説】パリパリ派歓喜！ラップ1枚でコンビニおにぎりを再現する裏ワザ
コンビニで売られているような海苔がパリッとしたおにぎりを、家庭でも楽しみたい方は多いですよね。しかし、普通に作ると海苔がしなしなに……。今回は「頭良すぎ！」「感動！」とSNSで話題の、ラップ1枚で簡単にできる裏ワザを紹介します。
■専用シートはもう買わない！必要な道具はラップだけ
【用意するもの】
・ラップ
・焼き海苔（半切や3切）
・三角に握っておいたおにぎり
【手順】
1.長めにカットしたラップを縦長になるように置きます。
30〜35cmほどの長さにカットすると、作業しやすいです。
2.ラップの上に海苔が縦長になるようにのせます。
ラップの上側に3cm前後、下側におにぎりの高さと同じくらいの余白ができるように、海苔を置きます。
ラップの左右の余白部分が均等になるように置いてください。
3.ラップの下側の余白部分を、海苔に被せるように上方向に折ります。
4.ラップを折った部分の上に、三角おにぎりを置きます。
おにぎりの角が手前側にくるように置くのがポイントです。
5.左右のラップを、海苔の中央で重ねるように折ります。
左右どちらから折ってもかまいません。
6.ラップ・海苔と一緒におにぎりを持ち、手前から奥に向かってくるっと二つ折りにします。
7.フタをするようにラップ上側の余白部分を重ねたら完成です。
めんどうな工程がなく、ラップの折り方もシンプルなため手軽にできます。
なお、ごはんはしっかり冷ましてから包むのが、パリパリキープと衛生面で大切。温かいまま包むとラップ内に水滴がつき、海苔が湿気るだけでなく傷む原因にもなってしまいます。
■食べる際の手順もラップを順にめくるだけで簡単！
食べる際は、作った手順を逆に進めるだけです。
【手順】
1.フタのように被せたラップの余白部分を上方向にめくります。
2.二つ折りにしていた海苔とおにぎりを手前に戻します。
ラップに包まれた海苔とおにぎりを片手で持ち、反対の手のひらに置くイメージです。
3.海苔の上側にかかっているラップを左右に開きます。
4.ラップを開いて出てきた海苔に、手前から奥へとコロンと転がすようにして、おにぎりをのせます。おにぎりの角が下向きから上向きになっていたら成功です。
5.海苔の下側にかかっているラップを下方向にめくります。
6.海苔を二つ折りにするようにおにぎりに被せたら完成です。
これでいつでも海苔がパリッパリのおにぎりが食べられます！ラップではなく、アルミホイルとマスキングテープを使った方法をご存知の方もいるかもしれません。忙しくてぱぱっと作りたいときはラップ、見た目や開ける際の楽しさを優先するならアルミホイルと、使い分けるのも良いですね。
■時間が経ってもパリパリ？開けやすさもチェック
気になるのは、時間が経ってもパリパリかどうか。その点も問題ありません。朝に作ってお昼ごはんにするなど、すぐに食べないときでも、海苔はパリパリのままでした。
ラップに海苔がひっつくといったこともなさそうです。
ラップをめくり始める位置にマスキングテープなどで目印を付けておくと、小さな子どもでも食べやすくなります。はじめは大人と一緒にやってみてください。
■ラップ1枚でぱぱっとパリパリおにぎりが作れる！
まさかこんなに簡単に、コンビニのパリパリおにぎりが再現できるとは、驚きです。難しい工程はなく、必要なものもラップだけなので、パリパリ派の方は、ぜひ試してみてください。
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。