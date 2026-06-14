ラップ1枚でコンビニのパリパリおにぎりを再現する裏ワザ


▶【写真付きで解説】パリパリ派歓喜！ラップ1枚でコンビニおにぎりを再現する裏ワザ

コンビニで売られているような海苔がパリッとしたおにぎりを、家庭でも楽しみたい方は多いですよね。しかし、普通に作ると海苔がしなしなに……。今回は「頭良すぎ！」「感動！」とSNSで話題の、ラップ1枚で簡単にできる裏ワザを紹介します。

■専用シートはもう買わない！必要な道具はラップだけ

海苔がしなしなに…（▶裏ワザに使うものは？）


おにぎりを普通に作ると、時間が経って食べるころには海苔がしなしなになってしまいがち。しなしなの海苔も美味しいけれど、パリッとしたコンビニのようなおにぎりが簡単に作れたら嬉しいですよね。そこで紹介したいのが、ラップだけでできる簡単な裏ワザです。

使う道具はラップだけ！（▶やり方をチェック）


【用意するもの】

・ラップ

・焼き海苔（半切や3切）

・三角に握っておいたおにぎり

【手順】

ラップを縦長になるように置いて…（▶次へ）


1.長めにカットしたラップを縦長になるように置きます。

30〜35cmほどの長さにカットすると、作業しやすいです。

下側の余白を空けて海苔を配置！（▶次へ）


2.ラップの上に海苔が縦長になるようにのせます。

ラップの上側に3cm前後、下側におにぎりの高さと同じくらいの余白ができるように、海苔を置きます。

ラップの左右の余白部分が均等になるように置いてください。

キャプション余ったラップを上に折って…（▶次へ）


3.ラップの下側の余白部分を、海苔に被せるように上方向に折ります。

キャプション余ったラップを上に折って…（▶次へ）


4.ラップを折った部分の上に、三角おにぎりを置きます。

おにぎりの角が手前側にくるように置くのがポイントです。

ラップの片側を折ったら…（▶次へ）


反対側も重ねるように折る！（▶次へ）


5.左右のラップを、海苔の中央で重ねるように折ります。

左右どちらから折ってもかまいません。

おにぎりを手前から奥へ折り畳み…（▶次へ）


6.ラップ・海苔と一緒におにぎりを持ち、手前から奥に向かってくるっと二つ折りにします。

上側のラップでフタをしたら完成！（▶食べるときは？）


7.フタをするようにラップ上側の余白部分を重ねたら完成です。

めんどうな工程がなく、ラップの折り方もシンプルなため手軽にできます。

なお、ごはんはしっかり冷ましてから包むのが、パリパリキープと衛生面で大切。温かいまま包むとラップ内に水滴がつき、海苔が湿気るだけでなく傷む原因にもなってしまいます。

■食べる際の手順もラップを順にめくるだけで簡単！

食べる際は、作った手順を逆に進めるだけです。

【手順】

260511_11フタのように被せたラップをつまんで…（▶次へ）


ラップを開いたら…（▶次へ）


1.フタのように被せたラップの余白部分を上方向にめくります。

おにぎりの部分を手前に開き…（▶次へ）


2.二つ折りにしていた海苔とおにぎりを手前に戻します。

ラップに包まれた海苔とおにぎりを片手で持ち、反対の手のひらに置くイメージです。

ラップのサイドを開く！（▶次へ）


両サイドのラップを開いたら…（▶次へ）


3.海苔の上側にかかっているラップを左右に開きます。

おにぎりを海苔のほうへ移動させる！（▶次へ）


おにぎりの角が上向きならOK！（▶次へ）


4.ラップを開いて出てきた海苔に、手前から奥へとコロンと転がすようにして、おにぎりをのせます。おにぎりの角が下向きから上向きになっていたら成功です。

下側のラップを剥がして…（▶次へ）


5.海苔の下側にかかっているラップを下方向にめくります。

おにぎりを海苔で挟んで完成！（▶時間が経ったら…？）


6.海苔を二つ折りにするようにおにぎりに被せたら完成です。

これでいつでも海苔がパリッパリのおにぎりが食べられます！ラップではなく、アルミホイルとマスキングテープを使った方法をご存知の方もいるかもしれません。忙しくてぱぱっと作りたいときはラップ、見た目や開ける際の楽しさを優先するならアルミホイルと、使い分けるのも良いですね。

■時間が経ってもパリパリ？開けやすさもチェック

時間が経ってもパリッパリ！（▶ラップと海苔の相性は？）


気になるのは、時間が経ってもパリパリかどうか。その点も問題ありません。朝に作ってお昼ごはんにするなど、すぐに食べないときでも、海苔はパリパリのままでした。

焼き海苔ならくっつかない！（▶子どもでも開けられる？）


ラップに海苔がひっつくといったこともなさそうです。

目印を付けておくと開けやすい！


ラップをめくり始める位置にマスキングテープなどで目印を付けておくと、小さな子どもでも食べやすくなります。はじめは大人と一緒にやってみてください。

■ラップ1枚でぱぱっとパリパリおにぎりが作れる！

まさかこんなに簡単に、コンビニのパリパリおにぎりが再現できるとは、驚きです。難しい工程はなく、必要なものもラップだけなので、パリパリ派の方は、ぜひ試してみてください。

文＝さわ子

わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。