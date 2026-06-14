「もう誰も怖がらない」チェルシーOBが王国ブラジルの弱体化を指摘。決勝T１回戦で当たっても日本に勝機十分？【W杯】
ブラジル代表は現地６月13日、北中米W杯のグループC第１節で、モロッコ代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦。21分に先制を許した後、32分にヴィニシウス・ジュニオールが個の力で同点弾を挙げるも、勝ち越し点までは奪えず、１−１のドローで終わった。
カルロ・アンチェロッティ監督が率いるセレソンは、24年ぶり６度目の優勝に向けて、白星発進とはならなかった。『DAZN』の中継で解説を務めた元日本代表の田中マルクス闘莉王氏は、「チームとして戦わないと。個に頼るところが多すぎる。もう少しチームとして戦わないといけない。人任せにしているところが多い」と改善点を伝えた。
また、元スコットランド代表でチェルシーOBのクレイグ・バーリー氏は、大手スポーツチャンネル『ESPN』の番組で、かつて世界を席巻したサッカー王国の弱体化を指摘。かなりの物足りなさを感じたようで、こう語った。
「彼らはもうどこも怖がらせないよね？最近のブラジルは...誰も怖がらない。良い瞬間が数回あるだけだ。スペインやフランスは、必ずしも常に良いプレーをしているわけではないが、私にとってはより脅威を感じるチームだ」
ブラジル代表は圧倒的な強さを取り戻せるか。なお、C組の１位は森保ジャパンのいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と決勝トーナメント１回戦で対戦する。闘莉王氏は「ブラジルと当たった方が、日本が上がっていく可能性が高いんじゃないかな。（モロッコの方が）やりにくい」とも口にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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カルロ・アンチェロッティ監督が率いるセレソンは、24年ぶり６度目の優勝に向けて、白星発進とはならなかった。『DAZN』の中継で解説を務めた元日本代表の田中マルクス闘莉王氏は、「チームとして戦わないと。個に頼るところが多すぎる。もう少しチームとして戦わないといけない。人任せにしているところが多い」と改善点を伝えた。
また、元スコットランド代表でチェルシーOBのクレイグ・バーリー氏は、大手スポーツチャンネル『ESPN』の番組で、かつて世界を席巻したサッカー王国の弱体化を指摘。かなりの物足りなさを感じたようで、こう語った。
ブラジル代表は圧倒的な強さを取り戻せるか。なお、C組の１位は森保ジャパンのいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と決勝トーナメント１回戦で対戦する。闘莉王氏は「ブラジルと当たった方が、日本が上がっていく可能性が高いんじゃないかな。（モロッコの方が）やりにくい」とも口にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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