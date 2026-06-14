◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ（6月9日〜14日クロアチア）

卓球の「WTTコンテンダー ザグレブ」は13日、各種目が行われました。

混合ダブルスは決勝が行われ、戸上隼輔選手/大藤沙月選手のペアが黄鎮廷選手/杜凱琹選手の香港ペアに2−3(12−10、11−7、6−11、4−11、9−11)で敗戦。2ゲームをとってからの逆転負けで惜しくも頂点に届かず、準優勝でした。

女子シングルスは13日に準々決勝と準決勝が開催。張本美和選手が準々決勝でカットマンの佐藤瞳選手に3−0(11−3、11−3、11−1)とわずか7失点で完勝すると、準決勝では大藤沙月選手を3−1(11−7、11−6、7−11、11−5)で下して、決勝進出を決めました。

また2回戦で早田ひな選手を破った横井咲桜選手は、準々決勝で中国の陳熠選手に3−2(5−11、13−11、12−10、8−11、11−6)で勝利。世界ランク6位の中国トップランカーを破ります。準決勝では元中国代表でもあるマカオの朱雨玲選手に1−3(11−8、8−11、6−11、5−11)で敗れ、決勝進出とはなりませんでしたが、大藤選手と横井選手がベスト4入りです。木原美悠選手、平野美宇選手がベスト8に入りました。

女子ダブルスでは、張本美和選手/大藤沙月選手のペアが準決勝で陳熠選手/蒯曼選手の中国ペアに3−1(11−7、9−11、11−4、11−8)で勝利。決勝では佐藤瞳選手/芝田沙季選手のペアを破ったイ・ウンヘ選手/チェ・ヒョジュ選手の韓国ペアと激突します。

大会最終日の14日は男女のシングルス決勝、ダブルス決勝が行われます。