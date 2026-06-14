◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強国オランダと激突する。オランダ代表を“密着取材”していたスポーツ報知のカンザスシティー取材班は、オランダの公開練習に訪れた現地在住の３０人に「オランダ×日本 スコア予想」を実施した。

キャンプ地選出の縁もあり、駆けつけたカンザスシティーの住人はオレンジ一色。“オランダ通”の米国人たちは、どんな結果を予想したのか。

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ファンダイク、デヨング、ガクポ…。オランダのトレーニングに駆けつけた現地のサッカーファンの多くは、オランダ代表のユニホームを身につけての来場だった。

日本にとって“完全アウェー”の環境。こちらも「忖度（そんたく）はいらない。正直な意見を聞かせてください」と説明しながらのアンケート実施となった。

序盤は日本の“善戦”が続いた。アフロヘアを揺らすワッシムさんは「三笘と南野の不在は痛い。でも日本には久保がいる」と２―１での日本勝利を予想した。

サッカーマニアを自認するシェイブさんは「日本が勝つね。鎌田と後藤が決める。オランダは調子が今ひとつだしね」と代表歴の浅い後藤のことも把握（ベルギーリーグもチェックしているとのこと）。鎌田という選択も、なかなか渋い。

セルティックの大ファン・ソフィアさんは「勝ってほしいのはオランダよ」とキッパリ。それでも身を包んだセルティックのユニホームを握りながら「でも大然はスーパーだから！」と目を輝かせ、前田の２得点による日本の白星を予想した。

しかし、やはりオランダの勝利予想が増えていく。３―０、４―２、３―１など、大差のスコアでのオランダの白星を予想するファンも。一方で「ドイツやスペインに勝った国。ブラジルやイングランドにも勝ったんでしょ？」とうなずいた上で、引き分けをマークする人もいた。

結果は【日本勝利８人】、【引き分け１０人】、【オランダ勝利１２人】だった。もっと大差になるかと思われたが、意外にも？森保ジャパンは奮闘していた。

誰一人こちらの取材要請を断らず、笑顔で回答してくれたカンザスシティーの皆さん、ありがとうございました。（岡島 智哉）