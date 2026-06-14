◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

単独首位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１９アンダーで逃げ切り、５月のＳｋｙＲＫＢレディースに続く今季２勝目、ツアー通算５勝目を挙げた。海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格を得た。

永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）に逆転を許して迎えた後半で、強さを発揮した。１２番パー５で３打目をピンにからめ、この日初めてのバーディーでトップを再び捉えると、１３番で３メートル近いスライスラインをねじ込み連続バーディー。右拳を握った。１６番で２メートル半を決めきり、抜け出した。

第３ラウンド後には「いいプレーができているので、明日もあまり優勝を気にせず、周りのプレーヤーも気にせず。自分のゴルフに集中したい」と話していた桑木。１４位と健闘した前週の全米女子オープン（カリフォルニア州リビエラＧＣ）から９日に帰国し、即優勝争いを演じた。疲労が残る体で、一打集中を貫いた。

全米女子オープンに向けて早めに現地入りし、ドジャースタジアムへ足を運んだ。ドジャースの試合を観戦。「面白かった。山本由伸さんのボブルヘッドをもらえる日だったのでラッキーだった」。大谷翔平の本塁打も目撃した。「雰囲気がすごいし、現地の人も大谷翔平さんが来たら、めっちゃ盛り上がっていた。スターだなって思った」と感動と刺激を蓄えた。

海外メジャーを経て、米ツアー挑戦への意欲は高まった。「もっと上で戦いたい」という思いから、今年の米ツアー予選会挑戦を視野に入れている。２週後に控える海外メジャー第３戦、全米女子プロ選手権（２５〜２８日、ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へ、弾みをつける１勝となった。