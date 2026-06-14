カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で準優勝だったロコ・ソラーレにとっては、収穫と課題が垣間見えた大会となった。

昨年６月に中原亜星（現コンサドーレ）が退団し、新たな体制となった。新加入のリード・所岳澄は、高校と大学でスピードスケートに取り組んだ異色の存在。小中学生の頃はカーリングに取り組むも、あくまで遊び感覚だった。本格的なカーリング歴は約１０か月だが、スキップ・前田拓海率いる若きチームで大いに貢献した。

この日の決勝はＳＣ軽井沢クラブに５―６で敗れ、２年連続の準優勝。前田拓は「今回の新チームになっての１大会目の公式戦で決勝に出られたというのは、本当に自分たちを褒めるべきと点だと思う」と一定の手応えを口にし、コーチの本橋麻里さんも「ニューチームで決勝に行けたことは褒めました」と笑った。

ただ、本橋さんは「涙が出ないのは課題がはっきりしているから。本当負けに対しての原因が選手もわかっていたと思うが、キーショットとエンドコントロールは相手が上回っていた」と指摘。前田は「課題が要所要所に出てきたし、僕の持っている戦術を今回は貫き通せなかった。基礎練習から本当に重点的にやっていきたい」と反省した。

今大会の敗戦を力に変え、４年後の五輪出場を目指す。